Doppel-Verletzung überschattet torloses Kellerduell in Weiden

Zweimal Schock, dreimal Aluminium

„Das Spiel wurde leider früh unterbrochen, nachdem sich unser Spieler Baran Kilic eine schwere Ellenbogenverletzung zugezogen hatte“, berichtete Keskin Kilic, sportlicher Leiter des FC Teutonia Weiden. „Im Namen von Teutonia Weiden bedanken wir uns ausdrücklich bei Manuel Reuter und Nils Wehner, die sich sofort und mit vollem Einsatz um Baran gekümmert haben. Ein ebenso großes Dankeschön gilt dem gesamten Staff und den Spielern des FC Pesch für ihre schnelle Hilfe, Unterstützung und Fairness in dieser schwierigen Situation.“

Auch sportlich lief es für die Hausherren unglücklich: „Wir hatten zahlreiche Chancen, trafen dreimal das Aluminium und hatten einfach nicht das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. Ein Sieg für uns wäre sicherlich verdient gewesen.“ Trotzdem zog Kilic ein positives Fazit: „Wir haben uns heute ein Stück weit aus dem Abstiegskampf herausgearbeitet. Wenn wir weiter an uns glauben und so auftreten wie heute, werden wir unsere Ziele erreichen.“

Pesch stabilisiert sich defensiv

Auch FC-Pesch-Trainer Adriano Terranova sah eine Partie mit zwei Gesichtern. „Wir sind gut ins Spiel gestartet und hatten in der Anfangsphase drei oder vier hundertprozentige Chancen durch Georg Shkri und Ergün Yildiz“, sagte der Coach. Nach den Verletzungsunterbrechungen sei bis zum Halbzeitpfiff jedoch der Rhythmus verloren gegangen.

„Die zweite Halbzeit begann erneut ordentlich, entwickelte sich dann aber zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten die drei Punkte, aber am Ende fehlte beiden die Durchschlagskraft“, so Terranova weiter. Trotz des torlosen Remis nahm er Positives mit: „Gefühlt zwei verlorene Punkte, aber trotzdem sind wir froh, endlich mal zu Null gespielt zu haben. Unterm Strich nehmen wir den Auswärtspunkt mit.“

Sportlich bleibt das Fazit ernüchternd: Pesch wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison, während Weiden mit nur neun Treffern die schwächste Offensive der Mittelrheinliga stellt. Doch an diesem Nachmittag stand eines über allem – die Gesundheit der Spieler.