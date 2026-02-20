Doppel- und Dreierpack: Blau-Weiß Zorbau siegt deutlich zum Auftakt Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt von Kevin Gehring · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Es geht wieder los - mit etwas Verzögerung! Nachdem in der vergangenen Woche witterungsbedingt noch nicht wieder gespielt werden konnte, stehen an diesem Wochenende die ersten Verbandsliga-Partien auf dem Programm. Und zumindest diese, die auf Kunstrasen angesetzt sind, werden auch stattfinden können. Der Blick auf alle Partien.

Die erste Verbandsliga-Partie im neuen Jahr ist absolviert - und der SV Blau-Weiß Zorbau ist in dieser als Sieger vom Platz gegangen. Auf dem Kunstrasen des VfB Sangerhausen setzte sich die Mannschaft von Rüdiger Hoppe am Freitagabend mit 5:1 durch. Dabei war die Begegnung lange Zeit deutlich ausgeglichener als es das Ergebnis schließlich ausdrückte. Doch Doppelpacker Max Erdmann (Winterneuzugang vom SV Dessau 05) und Dreierpacker Nikita Bondarenko sorgten am Ende für den Unterschied. Drei Treffer binnen sechs Minuten sorgten kurz nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung.

Am Anger ist der FSV Barleben in dieser Saison eine Macht. Erst eines der acht Heimspiele hat die Mannschaft von Christoph Grabinski und Max Schönijahn verloren - das war gleich das erste Ende August. Sechs der sieben weiteren Partien zu Hause gewannen die Barleber. Dazu stellen sie mit 25 Treffern auch die mit Abstand beste Offensive daheim. Setzt sich dieser Lauf am Wochenende fort? Dann ist der BSV Halle-Ammendorf auf dem Kunstrasen nördlich von Magdeburg zu Gast.

Mit dem Toreschießen haben sich der Haldensleber SC und der SSV Havelwinkel Warnau in der ersten Saisonhälfte noch etwas schwer getan. Mit 19 bzw. 18 Treffern gehören sie beide zu den schwächsten Offensiven der Verbandsliga. Ziemlich torreich verlief dafür das Hinspiel: Dieses konnte der Aufsteiger mit 3:2 für sich entscheiden. Gelingt dem HSC dafür - vorausgesetzt es kann gespielt werden - am Sonnabend die Revanche?

Mit dem Abstiegskampf der Verbandsliga hatten der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Eintracht Emseloh in der ersten Saisonhälfte wenig zu tun. Geht es nach beiden Mannschaften, soll es sicherlich auch in der Rückrunde dabei bleiben. Ein positiver Start wäre dafür schon einmal Gold wert. In der Hinserie endete das Duell zwischen den Dölauern und dem Aufsteiger mit einem 1:1-Unentschieden.

