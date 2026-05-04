DOPPEL-TRANSFERCOUP! 🔥

Der FC Hellas treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann gleich zwei vielversprechende Neuzugänge präsentieren: Nick Sotiriou und Maurizio Garau Serre.
Mit Nick Sotiriou gewinnt der FC Hellas einen offensiven Allrounder, der in den vergangenen Jahren seine Vielseitigkeit und spielerische Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Bereits seit längerer Zeit stand er auf der Wunschliste des Vereins, weshalb die Freude über seine Verpflichtung nun umso größer ist. In der kommenden Saison soll er das Team sowohl auf dem Platz mit seiner Klasse als auch daneben mit seinem Charakter bereichern.
Auch Maurizio Garau Serre verstärkt die Offensive des FC Hellas. Der Offensivspieler wurde in renommierten Nachwuchsleistungszentren ausgebildet, unter anderem beim VfL Bochum und bei Rot-Weiss Essen. Darüber hinaus sammelte er bereits im Seniorenbereich wertvolle Erfahrungen – von der Kreisliga bis hin zur Oberliga. Besonders hervorzuheben ist, dass Trainer Leon Pietta ihn von einem Wechsel zum FC Hellas überzeugen konnte. Er soll in der kommenden Saison für zusätzliche Torgefahr sorgen.
Der FC Hellas heißt beide Neuzugänge herzlich willkommen und wünscht ihnen eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Zeit im Verein.