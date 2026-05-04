DOPPEL-TRANSFERCOUP! 🔥

Der FC Hellas treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann gleich zwei vielversprechende Neuzugänge präsentieren: Nick Sotiriou und Maurizio Garau Serre.

Mit Nick Sotiriou gewinnt der FC Hellas einen offensiven Allrounder, der in den vergangenen Jahren seine Vielseitigkeit und spielerische Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Bereits seit längerer Zeit stand er auf der Wunschliste des Vereins, weshalb die Freude über seine Verpflichtung nun umso größer ist. In der kommenden Saison soll er das Team sowohl auf dem Platz mit seiner Klasse als auch daneben mit seinem Charakter bereichern.