Doppel-Transfer: Jugendlicher Ansturm bei der SSVg Velbert Die SSVg Velbert hat sich für die kommende Saison mit zwei jungen Spielern verstärkt. Romeo Kovarszki und Jorim Turbon wechseln zu den Löwen. von Linus Bien · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Romeo Kovarszki (l.) und Jorim Turbon (r.) wechseln zur SSVg Velbert. – Foto: SSVg Velbert

Mit Romeo Kovarszik und Jorim Turbon setzt die SSVg Velbert auf einen jugendlichen Touch in der Mannschaftsstruktur – unabhängig davon, in welcher Liga in der kommenden Saison gespielt wird. Kovarszik kommt aus der Jugend des Wuppertaler SV, während Turbon in der laufenden Spielzeit bei der SG Unterrath in der U19-DFB-Nachwuchsliga aufgelaufen ist.

18 Jahre jung mit Regionalliga-Erfahrung Der 18 Jahre junge Kovarszki hat bereits sehr namenhafte Stationen hinter sich: In der B-Jugend spielte er mit Schalke 04 in der Westfalenliga und lief im Folgejahr sogar in der Bundesliga West auf. Weiter ging es für ihn beim Wuppertaler SV, wo er nun zwei Jahre A-Niederrheinliga hinter sich hat. In der Saison 2024/25 kam er sogar auf einen Einsatz in der Regionalliga West. >>> Das ist Romeo Kovarszki Der in der Defensive sowohl als Innenverteidiger, als auch Rechtsverteidiger einsetzbare Kovarszik, wird nach ersten Erfahrungen in der Regionalliga West, im kommenden Jahr also höchstwahrscheinlich in der Oberliga Niederrhein auflaufen.

Regionalliga oder doch Oberliga für Kovarszki und Turbon? Warum höchstwahrscheinlich? Sportlich ist die SSVg schon sicher abgestiegen. Nur der Umstand, dass ein möglicher Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga und der darauffolgende Zwangsabstieg von Fortunas „Zwoten“ in die Oberliga zur Folge hätte, könnte den Klassenerhalt für den 16. Platz der Regionalliga bedeuten. Bessere Chancen hätten im Fall der Fälle der SC Wiedenbrück und der Wuppertaler SV, die mit einem Zähler mehr auf dem Konto auf Tabellenplatz 16 und 17 stehen. Der ebenfalls künftig in der IMS Arena spielende Jorim Turbon stand zuletzt zwischen den Pfosten der SG Unterrath in der U19-DFB-Nachwuchsliga. Dort lief es für die Düsseldorfer zwar nicht besonders gut, dennoch konnte er in fünf Einsätzen zwei Punkte einfahren. Zuvor lief er bei Ratingen 04/19 in der B- sowie A-Niederrheinliga auf. Damit komplettiert der 19-Jährige das Torwartteam und Stammkeeper Kevin Jackmuth.