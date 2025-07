Zugänge für Wülfrath. – Foto: spieltag.fotografie

Doppel-Transfer aus Oberliga: Okkert und Schiller verstärken Wülfrath Landesliga, Gruppe 1: Landesliga-Aufsteiger 1. FC Wülfrath befindet sich derzeit in der Sommer-Vorbereitung auf die kommende Spielzeit und hat sich für die neue Aufgabe personell neu verstärkt. Mit den Youngstern Niklas Schiller und Stefan Okkert kommen die beiden namhaftesten Zugänge von Oberliga-Absteiger TVD Velbert.

Dem 1. FC Wülfrath ist es in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison gelungen, nach dem knapp verpassten Aufstieg im Vorjahr einen drauf zu legen und schlussendlich die Landesliga-Rückkehr einzutüten. Damit der Aufsteiger der neuen Aufgabe im kommenden Jahr gewachsen ist, hat sich die Mannschaft um Aufstiegstrainer Joscha Weber, der zugleich auch sportlicher Leiter des Vereins ist, personell neu aufgestellt. Mit Niklas Schiller und Stefan Okkert stoßen zwei vielversprechende Talente von Oberliga-Absteiger TVD Velbert zum Team.

Sowohl Stefan Okkert als auch Niklas Schiller durften in der abgelaufenen Spielzeit bereits Oberliga-Luft bei Ex-Klub TVD Velbert schnuppern: Während Letzterer auf zwei Kurzeinsätze für die erste Mannschaft kam, durfte Okkert ganze 13-mal in der fünfthöchsten Spielklasse mitwirken. Nach dem Abstieg des TVD in die Landesliga haben sich die beiden 20-jährigen Mittelfeld-Youngsters für einen Wechsel zu Aufsteiger Wülfrath entschieden, worüber sich auch der zweite Vorsitzende Michael Massenberg freut. Massenberg: „Sind sehr froh, dass die Trainer die talentierten Spieler nicht aus den Augen verlieren“

Nachdem der einstige Oberligist aus Wülfrath nach dem Bezirksliga-Abstieg 2023 nun die Rückkehr in die Landesliga vollbrachte, gilt es sich in der anstehenden Spielzeit, in der höherklassigen Liga zu etablieren. Trotz der neuen Aufgabe sei es allerdings nach wie vor von großer Bedeutung, auf die bewährte Vereinsphilosophie zu setzen, wie der zweite Vorsitzende Massenberg in den Vereinsmedien verdeutlicht: „Wir sind sehr froh, dass Joscha Weber und Tomek Cyrys die Philosophie unseres Vereins so gut umsetzen und die jungen und talentierten Spieler nicht aus den Augen verlieren und ihnen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung geben“, hebt Massenberg hervor und ergänzt: „Diesen Weg haben wir die letzten zwei Jahre konsequent umgesetzt und auf eine ausgewogene Mischung von Alt und Jung geachtet.“