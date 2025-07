Doppel-Torschütze Borkowski: "Sind auf einem guten Weg"

"Klar, wir hätten schon ein paar Tore mehr machen können. Trotzdem war das Spiel okay", resümierte Borkowski nach Abschluss der Partie. Das klare Chancenplus hatte natürlich der Drittligist, doch auch Homberg ließ gerade in der Anfangsphase so manche Gelegenheit liegen. Als der VfB dann auch noch in der 70. Spielminute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Luca Thissen verkürzte, drohte die große Überraschung.

Doch dann kam der Auftritt von Dennis Borkowski. Erst hämmerte er das Leder nach mustergültigem Doppelpass mit Maximilian Dittgen in den Winkel und blieb knapp fünf Minuten später dann auch nach Vorarbeit von Florian Egerer eiskalt vorm Tor. Seinen Auftritt krönte er mit der Vorarbeit zum Treffer von Tim Winke – macht insgesamt drei Torbeteiligungen in kürzester Zeit.

Im Konkurrenzkampf in der Offensive hinterließ der 23-Jährige Zugang vom FC Ingolstadt also seine Visitenkarte, überbewerten möchte er seine Vorstellung aber nicht: "Der Konkurrenzkampf ist ganz normal im Fußball und gehört auch dazu. Die Jungs geben alle Gas und am Ende entscheidet es der Trainer."

Vorfreude auf die Heimfans

Denn gerade zu Beginn der zweiten Hälfte – der MSV wechselte alle Feldspieler aus – tat sich der Drittligist gegen den schwierig zu bespielenden Oberligisten zunächst schwer. Fehlende Eingespieltheit möchte Borkowski dafür aber nicht gelten lassen: "Das darf keine Ausrede sein. Gegen einen Oberligisten sollten wir das schon besser hinbekommen, das sollte unser Anspruch sein", betonte er, würdigte dabei aber auch die Leistung des VfB. "Die waren schon eklig, waren giftig in den Zweikämpfen. Man hat schon gesehen, dass sie heiß auf das Spiel waren. Für uns ist umso wichtiger da dann dagegenzuhalten."

Auch wenn noch nicht alles perfekt lief, erlaubte sich Borkowski ein positives Zwischenfazit für den Verlauf der Vorbereitung. Nach ihm läuft es "sehr intensiv, aber auch sehr gut. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg richtig fit zu werden."

Mit dem nächsten erfolgreich bewältigten Testspiel im Rücken, blickt Borkowski auch schon mit reichlich Vorfreude auf das erste Ligaspiel: "Ich glaube, wir können es alle kaum erwarten, bis die Liga losgeht", verriet er. Besonders freut er sich dabei auf den ersten Auftritt vor heimischem Publikum, spielte die Atmosphäre in Duisburg auch einen wesentlichen Einfluss für seinen Wechsel in die Stahlstadt. "Ich habe auch ein paar Mal hier gespielt, das hat mir gefallen, weil in Duisburg immer was los ist. Das war mir auch wichtig, dass ich vor vielen Fans spiele."

Lange wird er sich nicht mehr gedulden müssen, in knapp über zwei Wochen (2. August, 16.30 Uhr) geht es direkt mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II in der 3. Liga los.