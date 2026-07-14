Doppel-Testwochenende des FC Remscheid erfolgreich abgeschlossen

Hier noch mit seinen alten Mannschaft Kollegen er ist der einzige der geblieben ist.Er will verantwortung übernehmen Leonhard Fronia (mitte) – Foto: Stephan Horn

Der FC Remscheid hat ein erfolgreiches Testspielwochenende hinter sich. Zwei Spiele, zwei Siege – einer souverän, einer nach einem wackeligen Start. Dabei zeigte die neu formierte Mannschaft bereits viel Potenzial, offenbarte aber auch Bereiche, an denen in den kommenden Wochen noch gearbeitet werden muss.

Die erste Halbzeit ist schnell erklärt: Die Mannschaft musste sich zunächst finden. Torchancen waren ausreichend vorhanden, allerdings fehlte die nötige Konsequenz im Abschluss. „Da müssen wir besser werden“, sagte Jan-Luca Klein, gekommen von Türkgücü Velbert, nach dem Wochenende. Berücksichtigt man, dass der SSV Dhünn seit Jahren eingespielt ist und der FC Remscheid erst seit kurzer Zeit zusammenarbeitet, konnte die Mannschaft dennoch gut dagegenhalten.

Am Freitag stand das erste Testspiel der neu zusammengestellten Mannschaft an. Gegner war der SSV Dhünn in Wermelskirchen. Hinter dem Team lag eine intensive Trainingswoche mit nur einem freien Tag am Donnerstag.

Mit der Führung übernahm der FC Remscheid zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 68. Minute erhöhte Marco Forte nach einem schön herausgespielten Angriff per Kopf auf 2:0. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der FCR deutlich. Nach einem Zusammenprall zwischen dem Dhünner Torhüter und Mehmet Keserci bot sich die große Chance zur Führung, die Keserci selbst zum 1:0 nutzte. Anschließend musste er mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden. An dieser Stelle wünschen wir ihm eine schnelle und vollständige Genesung.

Erdal Demir, Trainer des FC Remscheid, ordnete das Spiel wie folgt ein: "Es war ein sehr gutes Spiel. Mit einer neu formierten Mannschaft das war gut wir haben kaum was zu gelassen und das muss man in Dhünn auch erstmal so hinkriegen und deswegen bin ich erstmal zufrieden,,

Sonntag: FC Remscheid – TS Struck 6:2 (2:2)

Am Sonntag empfing der FC Remscheid bei sommerlichen Temperaturen den TS Struck am Jahnplatz. Den besseren Start erwischte die Mannschaft von Trainer Zeljko Nikolic. Bereits in der 3. Minute brachte Maximo De Lima die Gäste nach einem Kommunikationsfehler zwischen dem jungen FCR-Torhüter und der Abwehr in Führung. Für den Torwart war es jedoch der erste Startelfeinsatz im Seniorenbereich, weshalb dieser Fehler sicherlich zur Entwicklung dazugehört.

In der 21. Minute gelang Ferat Sari, Neuzugang vom SV Wermelskirchen, der Ausgleich. Die Vorarbeit leistete Mikail Sahiner mit einem sehenswerten Steckpass. Elf Minuten später brachte Alia Camara, der aus Radevormwald zum FCR wechselte, die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Doch der TS Struck antwortete noch vor der Pause: In der 38. Minute erzielte erneut De Lima seinen zweiten Treffer zum 2:2-Halbzeitstand.

Nach der Pause präsentierte sich der FC Remscheid deutlich verbessert. Jan-Luca Klein kam wie abgesprochen für sein jüngeren Kollegen zwischen den Pfosten. Mit Eren Yilmaz kommt ein neuer Innenverteidiger, der im Anschluss fest an den Verein gebunden wurde, er konnte von sich überzeugen. Durch die Einwechslung von Leonard Fronia, der als einziger verbliebener Spieler aus der vergangenen Saison Verantwortung übernehmen will, gewann das Offensivspiel an Fahrt. Fronia zeigte seine Torjägerqualitäten und traf in der 47. sowie in der 62. Minute zum 3:2 und 4:2.

Von diesem Zeitpunkt an hatte der FC Remscheid die Partie unter Kontrolle. In der 70. Minute erhöhte Testspieler Semith San auf 5:2. Den Schlusspunkt setzte in der 90. Minute Testspieler Artan Amiti vom SC Ayyildiz Remscheid mit dem Treffer zum 6:2-Endstand.

Mit zwei Siegen und vielen positiven Ansätzen kann der FC Remscheid auf ein gelungenes Testspielwochenende zurückblicken. Gleichzeitig wurden auch die Punkte deutlich, an denen die Mannschaft in den kommenden Wochen weiter arbeiten muss.

Auch hier ordnete Erdal Demir Trainer FC Remscheid das Spiel wie folgt ein: "Die erste Halbzeit war nicht gut, was auch völlig normal ist. Es war heiß, die anderen hatten damit genauso ziemlich zu kämpfen, aber der Platz ist kleiner und die haben viele junge, schnelle Spieler. Wir haben viele Räume gegeben, das haben die Strucker angenommen, und da muss man sagen: Das haben sie gut gemacht. In der Halbzeit haben wir es analysiert, und wir sind gut herausgekommen. Die Jungs hatten sich etwas vorgenommen, und dann war es wieder okay. Wir arbeiten vernünftig weiter und dann werden wir sehen. Die Stimmung ist sehr, sehr gut, die Jungs ziehen gut mit."

Karsten Schievelbusch, Vorstand Marketing, erklärte: „Vor sechs Wochen hatten wir außer Leo Fronia und Luca Markovic gar nichts und niemanden. Wir haben es mit den besonderen Augen für Menschen und sportliche Leistung von Carsten Pröpper und Erdal Demir geschafft, eine komplett neue und leistungsfähige Mannschaft zu formen, die mir nach fünf Trainingseinheiten und in den letzten beiden Testspielen den Eindruck vermittelt hat, dass wir eine erste solide Basis geschaffen haben, die sich noch weiter entwickeln und verstärken wird."

Das Spiel gegen den FC Kosova Düsseldorf am kommenden Sonntag in Düsseldorf findet doch statt, und zwar um 16 Uhr.