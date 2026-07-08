Doppel-Spieltag der Legenden des VfB Stuttgart

Den VfB Legends steht ein vollgepacktes Wochenende ins Haus: Gleich zweimal ist das Team in den kommenden Tagen im Einsatz. Den Auftakt macht dabei am Samstag ein Gastspiel im tiefen Süden Württembergs. In Steißlingen unweit des Bodensees gastieren die VfB Legends beim heimischen FC Steißlingen. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 13 Uhr im Sportpark Mindlestal, 78256 Steißlingen. Tickets für das Spiel können für 8 Euro bei den offiziellen Vorverkaufsstellen „S’Lädele“ (Kirchstraße 2, 78256 Steißlingen) und im Restaurant „Das Gerdners“ (Mindlestal 1, 78256 Steißlingen) erworben werden. An der Tageskasse sind die Tickets für Erwachsene zum Preis von zehn Euro erhältlich. Kinder bis zwölf Jahre können das Spiel kostenlos besuchen, Jugendliche (zwölf bis 18 Jahre) sowie Rentner (ab 65 Jahre) erhalten ermäßigten Eintritt zum Preis von vier Euro.

Im Anschluss an das Spiel in Steißlingen ziehen die VfB-Legenden in den Süden weiter, wo am Sonntag, 12. Juli 2026, ab 11 Uhr im Montafon-Tal in Vorarlberg in Österreich ein besonderes Match ansteht. Das ortsansässige Skigebiet Silvretta Montafon gehört zur Partner-Familie des VfB und war in den vergangenen beiden Wintern Austragungsort des VfB-Skitags. Gegen die Lokalmatadoren des SV Gaschurn-Partenen, die zugleich ihr 50. Vereins-Jubiläum feiern, bestreitet die weiß-rote Legendenelf ihr einziges Spiel außerhalb Württembergs in diesem Sommer. Bereits am Samstag findet auf dem Vereinsgelände in Gaschurn von 14 Uhr an ein Elfmeterturnier für Vereins- und Firmenmannschaften sowie eine Party mit verschiedenen Musikacts statt, am Sonntagvormittag folgt mit dem Legendenspiel das Highlight des Wochenendes.

Tickets für das Spiel am Sonntag können im Online-Vorverkauf erworben werden. Im Vorverkauf kosten die Tickets zehn Euro, an der Tageskasse beträgt der Preis zwölf Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten kostenlosen Eintritt.