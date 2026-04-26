Doppel-Sef sorgt für den Sieg für AKM KÖLN (3:2) im Heimspiel.

SV AKM Köln hat am 28. Spieltag der Kreisliga D3 Köln einen knappen, aber verdienten 3:2-Heimsieg gegen TPSK Köln II eingefahren. In einer umkämpften Partie zeigte die Mannschaft vor allem in den entscheidenden Momenten die nötige Effizienz und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Die Hausherren gingen in der 34. Minute durch „SEF“ S. El Din Refaei mit 1:0 in Führung. AKM trat in dieser Phase konzentriert auf und ließ defensiv wenig zu. Dennoch gelang es den Gästen, sich zurück ins Spiel zu kämpfen und zwischenzeitlich auszugleichen.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. TPSK Köln II konnte zwischenzeitlich auf 2:2 ausgleichen , zuvor lag AKM durch das Tor von Toni Reiß mit 2:1 (75. Minute) vorne. Erneut schlug AKM zu , wieder durch „SEF“ S. El Din Refaei in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den viel umjubelten Siegtreffer erzielte.

In der Schlussphase verteidigte AKM den Vorsprung mit großem Einsatz und brachte das Ergebnis über die Zeit. Unterm Strich ein gerechter Sieg für AKM, das vor allem durch Kampfgeist und Effektivität überzeugte.

Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Die Mannschaft hat heute eine starke Reaktion gezeigt und bis zum Ende an sich geglaubt. Der Sieg ist verdient, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war.“

Mit diesem Erfolg kann AKM selbstbewusst in die kommenden Spiele gehen.

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