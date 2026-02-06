Doppel-Rückkehr für Olympia Laxten

– Foto: SV Olympia Laxten

Der SV Olympia Laxten kann für die kommende Saison zwei Rückkehrer vermelden: Angreifer Leo Döbber und Torhüter Jakob Josch kehren vom Haselünner SV zurück und sollen der ersten Mannschaft zusätzliche Qualität verleihen.

Leo Döbber schließt sich zur Saison 2026/27 wieder dem SV Olympia Laxten an. Der 20-jährige Angreifer spielte bis 2024 für die EmsRookies des Vereins und sammelte dort Erfahrungen bis hin zur Niedersachsenliga, ehe er für zwei Spielzeiten zum Haselünner SV wechselte. In Haselünne machte Döbber insbesondere mit starken Scorerwerten auf sich aufmerksam: In seiner ersten Saison erzielte er 24 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. In der laufenden Spielzeit stehen bereits 13 Tore und ein Assist zu Buche. Mit seiner Rückkehr soll er der Offensive neue Impulse geben.

Auch Jakob Josch kehrt zur kommenden Saison nach Laxten zurück. Der 20-jährige Torhüter durchlief ebenfalls bis 2024 die EmsRookies und spielte dort bis zur Niedersachsenliga. Anschließend sammelte er zwei Spielzeiten lang Erfahrung beim Haselünner SV. Nun verstärkt er wieder die erste Mannschaft des SV Olympia Laxten. Der Verein beschreibt Josch als jungen, vielversprechenden Keeper, der sportlich wie menschlich eine Bereicherung darstellen soll.

Der SV Olympia Laxten freut sich über die Rückkehr beider Talente und heißt Leo Döbber sowie Jakob Josch herzlich willkommen zurück.

