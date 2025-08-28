Doppel-Rot und Rudelbildung: Rheinland Hamborn gewinnt hitziges Derby

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber SV Genc Osman Duisburg und Lokalkontrahent Rheinland Hamborn am zweiten Spieltag der neuen Saison in der Bezirksliga, Gruppe 5 war bereits im Vorhinein von einem spannenden und packenden Duell auszugehen. Schließlich starteten die beiden Rivalen jeweils mit einem Unentschieden in die neue Spielzeit und waren somit nun auf den ersten Saisondreier aus: Nach umkämpften 90 Minuten und einer hitzigen Schlussphase sind es schlussendlich die Gäste aus Hamborn, die mit 2:1 die Nase vorne haben.

Während der SV Genc Osman Duisburg mit einem torlosen Remis bei Viktoria Buchholz in die neue Spielzeit gestartet war, kam Rheinland Hamborn im Stadtderby gegen den SV Rhenania Hamborn zum Auftakt nicht über ein 1:1 hinaus. Somit waren sowohl der SV Genc als auch die Rheinländer darauf aus, im direkten Aufeinandertreffen am zweiten Spieltag die ersten drei Punkte einzufahren, mit besserem Ende für die Gäste. Gegenüber der NRZ äußerte sich nach Spielende neben Genc-Coach Yalcin Nezir auch Rheinland-Übungsleiter Julien Schneider über die hitzige Begegnung.

Die Partie zwischen den beiden Lokalrivalen verlief dabei von Beginn an auf Augenhöhe und blieb lange torlos, bis die Gäste aus Hamborn in der Schlussphase der ersten Halbzeit gleich doppelt zuschlugen: Nachdem Mittelfeld-Stratege Joel Preuß knappe zehn Minuten vor der Pause eine Hereingabe von Samet Sadiklar zur Führung einnickte, legte Offensivmann Tarik Kurt nach Vorarbeit von Preuß nur kurze Zeit später das 2:0 nach. Mit diesem Resultat ging es dann auch in die Halbzeitpause, aus welcher die Hausherren besser heraus kamen:

Nach gut einer Stunde Spielzeit traf Genc-Kapitän Mehmet Efe Aris per Strafstoß zum Anschluss. Doch weil Defensiv-Akteur Bünyamin Burak Sari nur vier Minuten darauf aufgrund einer Notbremse vom Platz flog, erschwerte sich die Aufholjagd der Hausherren in der Folge. Zwar flog in der Nachspielzeit auch Rheinland-Joker Mehmet-Ali Cengiz wegen eines harten Foulspiels vom Feld, dennoch blieb dem Gastgeber der Ausgleich schlussendlich verwehrt.

Genc-Cheftrainer Yalcin Nezir ordnet die Pleite seiner Mannschaft nach dem Abpfiff wie folgt ein: „Die Niederlage ist brutal ärgerlich. Wir hatten den Ausgleich trotz langer Unterzahl in der letzten Sekunde noch auf dem Fuß. Leider haben wir die erste Halbzeit größtenteils vergeigt, auch wenn wir zwei dicke Chancen hatten“, schlussfolgert der Übungsleiter enttäuscht, weiß aber auch: „Die Niederlage ist ein kleiner Rückschlag, aber kein Beinbruch für uns.“ Sein Gegenüber Julien Schneider hebt indes allen voran die geschlossene Mannschaftsleistung hervor und freut sich über drei wichtige Punkte: „Wichtig war, dass wir auf und neben dem Platz eine super mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt haben.“

Auseinandersetzung nach dem Schlusspfiff

Unmittelbar nach dem Abpfiff durch Schiedsrichter Florian Behler kochten dann die Emotionen einiger Akteure auf dem Platz kurz über: Weil Rheinland-Verteidiger Joel Schoof aus Sicht einiger Genc-Spieler zu ausgelassen jubelte, sahen sich diese provoziert, wodurch es zu einer Rudelbildung kam, die allerdings schnell wieder aufgelöst wurde.

Während die Begegnung somit ein hitziges Ende fand, geht Rheinland Hamborn als glücklicher Sieger vom Platz. Durch den knappen Auswärtserfolg haben die Rheinländer nun vier Zähler auf der Habenseite und können gestärkt in die Begegnung gegen Viktoria Buchholz am kommenden Wochenende gehen. Der SV Genc hingegen muss den Dämpfer so gut es geht verkraften und kämpft am kommenden Sonntag bei TuS Asterlagen um den ersten Saisondreier.