Doppel-Rot: SV Straelen in Schockstarre

Nichts zu holen gab es für den SV Straelen im Heimspiel gegen Alemannia Aachen. – Foto: Meiki Graff

Alles war angerichtet für ein großes Fußballfest. Doch am Ende herrschte bei Mannschaft, Trainer und Anhang des Fußball-Regionalligisten SV Straelen einfach nur noch Fassungslosigkeit. Vor mehr als 1000 Zuschauern hatte der Gastgeber gegen Alemannia Aachen den dritten Saisonsieg vor Augen, der dem Vorletzten im Kampf um den Klassenerhalt ganz neue Möglichkeiten eröffnet hätte. Die Mannschaft von Bekim Kastrati lieferte lange Zeit ihre beste Saisonleistung und führte bis in die Schlussphase hinein völlig verdient mit 2:1. Doch was dann passierte, wird an der Römerstraße noch lange für Gesprächsstoff sorgen.

In der 72. leitete Jaron Vicario einen Angriff des überlegenen Gastgebers ein. Er wurde gefoult, Schiedsrichter Marcel Benkhoff entschied zunächst auf Vorteil. Doch dann ließ sich der Straelener Spielmacher zu einem Revanchefoul hinreißen und sah sofort die Rote Karte. Die Grün-Gelben hatten sich gerade darauf eingestellt, die knappe Führung in Unterzahl irgendwie über die Zeit zu bringen, als Benkhoff schon wieder in die hintere Hosentasche greifen musste. Zwei Minuten später hatte Straelens Mittelstürmer Philipp Dünnwald in Höhe der Mittellinie die Beherrschung verloren und nachgetreten – ebenfalls Rot. Mit nur noch neun Spielern hatte der Vorletzte keine Chance mehr und kassierte am Ende eine ganz bittere 2:4-Niederlage, von der sich der Abstiegskandidat wahrscheinlich so schnell nicht mehr erholen dürfte. Straelens Trainer Bekim Kastrati stand das Entsetzen bei der anschließenden Pressekonferenz ins Gesicht geschrieben. „Wir hatten uns riesig auf das Spiel gegen Aachen gefreut und in der vergangenen Woche gut gearbeitet. Was dann zwischen der 72. und 74. Minute passiert ist, habe ich noch nicht erlebt. Ich bin geschockt und sprachlos und kann mich nur für das Verhalten der Spieler entschuldigen“, sagte Kastrati. Auch der Aachener Sportdirektor Helge Hohl, der nach der Entlassung von Fuat Kilic erstmals als Interimstrainer auf der Bank saß, wusste nach der Begegnung, wem die Alemannia den Auswärtssieg zu verdanken hatte. „Eine griffige und freche Straelener Mannschaft hat lange verdient geführt. Ohne die beiden Roten Karten hätten wir hier wohl nicht als Sieger den Platz verlassen“, so Hohl.