Doppel-Rot in Halbzeit eins –VfR erkämpft Remis gegen Tabellenführer

Fußball ist ein Ergebnissport und deshalb war der Ausgang des Bezirksliga-Topspiels Garching gegen Walpertskirchen frustrierend. Der VfR hatte gegen den Tabellenführer reihenweise beste Chancen, belohnte sich aber nicht und nahm so nur einen Punkt für eine gute Leistung mit.

Nach der ersten Halbzeit stand es 0:0 nach Toren und 1:1 nach Roten Karten. In der 19. Minute endete der Arbeitstag für den Garchinger Verteidiger Vitus Eicke, der als letzter Mann den gegnerischen Angreifer zu Fall brachte. Dann dauerte es noch einmal 14 Minuten, bis auf der anderen Seite Felix Zehetmaier nach einer Tätlichkeit vom Platz marschierte. Fußball wurde in einem hart umkämpften Match auch noch gespielt und da hatte der Tabellenführer Vorteile in Durchgang eins. Garching hat aber mit Korbinian Dietrich einen Top-Torwart, der starke Paraden zeigte.

Nach dem Seitenwechsel waren dann die Garchinger das bessere Team und hatten eine gute Möglichkeit nach der anderen. Als Walpertskirchen sich nach gut einer Stunde eine Zeitstrafe einhandelte, begann es vor dem Tor der Gäste lichterloh zu brennen. Einmal hätte Dennis Niebauer seinem Bruder Mike fast das Tor aufgelegt, dann traf Paulo Sostaric den Pfosten und dann hatte Dennis Niebauer noch eine Topchance. Nach 70 Minuten war das 0:0 längst glücklich für den bedrohlich wackelnden Tabellenführer.

Das muntere Scheibenschießen der Garchinger ging weiter. Immer wieder erspielte sich der VfR sehenswert seine Möglichkeiten, verpasste es aber, sich zu belohnen. In der Schlussviertelstunde kam Leon Fellner noch zweimal komplett frei zu Abschluss. Um ein Haar wäre der VfR für das Festival der vergebenen Chancen noch bestraft worden, aber bei Walpertskirchens Matchball parierte Keeper Dietrich grandios. (nb)

VfR Garching – SV Walpertskirchen 0:0. VfR: Dietrich, Eicke, Eisl, Stefanovic, Sostaric (73. Agbavon), Monetti (55. Sternke), M. Niebauer, Strube, Salassidis (69. Seeger), Matzkowitz (46. D. Niebauer), Fellner. Rot: Eicke (19., Notbremse); Zehetmaier (33., Tätlichkeit). – Zeitstrafe: Hösl (61.) – Schiedsrichter: Dominik Von Maffei (Miesbach) – Zuschauer: 150.