Aufsteiger Rhenania Bottrop ärgert Lokalkontrahent VfB Bottrop zum Auftakt. – Foto: David Zimmer

Doppel-Remis in Samstagsspielen: Zweimal 2:2 in Lintfort und Bottrop Landesliga, Gruppe 2: Nachdem am gestrigen Abend zwischen dem SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen die Saison mit einer 1:1-Punkteteilung eröffnet wurde, kommt es auch in den beiden Samstags-Duellen in Bottrop und in Lintfort zur zwei Remis.

Die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 hat begonnen, das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen endete am Freitagabend mit 1:1-Remis. Am Samstagnachmittag folgten dann das heiß erwartete Auftaktderby zwischen Aufsteiger Rhenania Bottrop und dem VfB Bottrop sowie dem Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Lintfort und dem SV Budberg. Wie bereits am Freitagabend kam es auch in diesen beiden Begegnungen zu zwei Punkteteilungen.

