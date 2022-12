Doppel-Interview zum Derby zwischen Braunfels und Burgsolms Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga kommt es mal wieder zu einem besonderen Spiel. Das wissen auch Lukas Becker und Fabian Engelhard. Wir haben die beiden Torhüter zum Gespräch gebeten +++

Wetzlar - Wenn der FSV Braunfels an diesem Sonntag (14 Uhr) in der Fußball-Gruppenliga den FC Burgsolms empfängt, dann könnten die Voraussetzungen unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite die Schlossstädter, die erst 21 Punkte auf dem Konto haben und in akuter Abstiegsgefahr schweben, am vergangenen Wochenende aber mit einem 3:1 beim FC Gießen II ein Lebenszeichen von sich gaben. Auf der anderen Seite die Solmser, die erst eine Niederlage in der Saison kassiert haben, mit 51 Zählern Tabellenführer sind und jüngst mit einem 3:2 gegen die zuletzt so starke Spvgg. Leusel gezeigt haben, dass sie bereit für den Aufstieg in die Verbandsliga sind. Schon das Hinspiel, als der FCB mit 5:1 gewann, war eine klare Angelegenheit. Doch bei genauem Hinsehen ist dennoch eine Parallele zu erkennen: Beide Mannschaft verfügen über Torhüter, die in der Gruppenliga zu den besten gehören. Grund genug also, vor dem Derby die beiden Schlussmänner Lukas Becker (FC Burgsolms) und Fabian Engelhard (FSV Braunfels) zum Doppelinterview zu bitten.