Doppel-Heimsieg für SSV Brensbach SSV rückt näher an Spitze ran, Zweite baut Tabellenführung aus +++ Breuberg II geht unter

ODENWALDKREIS . Die SSV Brensbach reitet weiter auf einer Erfolgswelle: In dem einzigen Spiel in der Fußball-Kreisliga A gewannen die Gersprenztaler mit 2:0 gegen die abstiegsgefährdete FSV Erbach. Auf Spitzenreiter TSV Günterfürst sind es jetzt nur noch vier Zähler. In der C-Liga bleibt die Reserve der Brensbacher nach einem 3:0 gegen die FSV Erbach II vorne und baut den Vorsprung auf acht Punkte aus.

Thomas Kerz von der SSV berichtete von einer ruppigen Begegnung, die die Gastgeber aber „im Griff“ hatten, vor allem weil sie gefällig kombinierten: „Wir hätten eindeutig mehr Tore schießen können – eigentlich sogar müssen“, sagte der Abteilungsleiter. In der 33. Minute legte Julius Schneider für Platzherren vor. Es war das erwartet schwere Spiel, denn die Kreisstädter ließen immer wieder ihre individuellen Qualitäten aufblitzen und verteidigten auch recht geschickt. Dennoch kam Erbach nicht zu den ganz zwingenden Chancen, lediglich einige Freistöße von Fazil Abravci deuteten Gefahr an.

Die Zuschauer in der Kehl mussten sehr lange auf das erste Tor warten: Christoph Bardohl war es, der in der 54. Minute eine Flanke mit dem Kopf direkt unter die Latte einschlagen ließ. In der 79. Minute baute Brensbach II durch ein Eigentor von Vitälijs Maksimovs die Führung aus. Erbach war bemüht, aber außer den Torschüssen von Davor Simovic (35./Freistoß, 51.) und Mohamad Abbas (40.) kam nicht viel bei den Kreisstädtern herum, die aber dennoch sehr engagiert in den Zweikämpfen waren. Kurz vor Spielende war es einmal mehr Christoph Bardohl (88.), der mit 3:0 den Sack zuschnürte. Brensbach war die effizientere Mannschaft, die auch vor dem Tor mehr Kompromisslosigkeit erkennen ließ.