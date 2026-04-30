Doppel-Heimkehrer: Czichi und Yilmaz bald wieder in Beeck

Mehmet Yilmaz steht vor seiner dritten "Amtszeit" beim FC Wegberg-Beeck. – Foto: Ay-Yildizspor Hückelhoven

Zwei Jahre, von 2016 bis 2018, spielte Nico Czichi bislang für die Senioren des FC Wegberg-Beeck – Seite an Seite des künftigen Trainers Danny Fäuster. Ab Sommer werden sich die beiden wieder regelmäßig sehen. Dann kehrt Czichi zum zweiten Mal nach Beeck zurück – in der Jugend hatte der heute 31-jährige Mittelfeldspieler das schwarz-rote Trikot erstmals getragen.

Ebenfalls zum dritten Mal heuert im Sommer Stoßstürmer Mehmet Yilmaz in Beeck an. Der hatte auch erstmals in der Jugend für den FC gespielt, dort dann auch die ersten Schritte im Seniorenfußball gemacht, bevor er 2018 zu Germania Teveren wechselte, dort fünf Jahre blieb, ehe er für eine Saison für Mittelrheinligist Borussia Freialdenhoven auf Torejagd ging. 2024 kehrte Yilmaz erstmals nach Beeck zurück. Nachdem er sich Ende März 2025 mit dem damaligen Trainer Mike Schmalenberg überworfen hatte, wurde der Vertrag wenige Tage später in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Im Sommer 2025 heuerte er dann bei Bezirksligist Ay-Yildizspor Hückelhoven an – von dort kommt er nun zurück.

Seine neue Rolle wird in Beeck eine ganz andere sein – eine überaus tragende Rolle. „Ich möchte auch Verantwortung übernehmen – zumal es ja gut sein kann, dass ich mit meinen 31 Lenzen dann der Teamsenior sein werde“, sagt er schmunzelnd.

Für den gebürtigen Wassenberger Czichi, der seit seinem Jahr in Immerath wohnt, ist es eine Rückkehr unter ganz anderen Vorzeichen als in seiner ersten Beecker Seniorenzeit vor genau zehn Jahren. „Mit 21 Jahren gehörte ich damals zu den Jungspunden. Da habe ich von Akteuren wie Arian Berkigt, Maurice Passage und eben auch Danny Fäuster gelernt, wie man im Herrenfußball zum Mann wird“, erzählt Czichi.

Czihi sieht sich "absolut fit"

Am liebsten würde er dann auf der Acht spielen. „Ich sehe mich als Box-to-Box-Spieler“, charakterisiert er seinen Spielstil – zwischen den Strafräumen fühlt er sich also zu Hause. Die nötige Laufstärke bringt er dafür auch mit: „Ich bin absolut fit“, betont Czichi.

Das beweist er zurzeit noch bei Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven. Der Abschied falle ihm auch nicht leicht – zumal sein Freund Joshua Holtby, mit dem er in der Saison 2017/2018 in Beecks zweitem Regionalliga-Jahr zusammenspielte, in der neuen Saison dort Trainer werden wird. „Von der Warte wäre ich schon gerne in Uevekoven geblieben. Doch es reizt mich einfach noch ein bisschen mehr, mit Beeck noch mal Mittelrheinliga zu spielen, hier in einer neuen Rolle Teil der neuen Mannschaft zu werden. Und wenn auch vieles noch unklar ist: Ich bin sicher, dass wir mit einer schlagkräftigen Truppe in die Saison gehen werden. Das wird eine große und spannende Herausforderung“, erklärt er.

Bereits 2016 gründete Czichi in Brachelen seine eigene Fußballschule. Die hat er seitdem stark ausgebaut – und zudem zwischen Doveren und Baal in einer alten Schlosserei den NCCR-Sportpark gebaut. „Die Arbeiten dort sind nun weitgehend abgeschlossen, sodass ich nun auch wieder etwas mehr Zeit für Fußball habe“, sagt Czichi – und räumt ein, dass eineSache auch mitentscheidend für seine Rückkehr nach Beeck sei: die Aufhebung des Hallenverbots, das der FC für die laufende Saison für seine Akteure verhängt hatte. Denn Czichi ist auch ein begeisterter Hallenkicker, spielte schon sowohl in der Icon League als auch in der Kings League. Bei Letzterer nahm er vergangenen Juni sogar an der Finalrunde in Paris teil, spielte dort vor teilweise 25.000 Zuschauern. „Ein bleibendes Erlebnis“, bekräftigt Czichi.

In bleibender guter Erinnerung ist in Beeck auch die ausgezeichnete Hinrunde von Yilmaz in der vergangenen Saison geblieben. Bis zu seiner langwierigen Verletzung Anfang November 2024 war er als Stoßstürmer gesetzt, hatte mit sieben Toren und vier Assists auch ordentlich geliefert. Mit seiner sehr körperbetonten und giftigen Spielweise war er für jeden Verteidiger ein unangenehmer Gegenspieler, der sich in Zweikämpfe regelrecht verbeißen konnte – für die Mannschaft rieb sich Yilmaz da auf. Abseits des Platzes war er aber stets sehr umgänglich und reflektiert. Von daher überrascht seine Rückkehr trotz des unschönen Endes nun nicht.