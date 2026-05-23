Doppel-Double: SG Sonnenhof Großaspach verteidigt DB Regio-wfv-Pokal

Schon vor dem Anpfiff war die Stimmung im ältesten, noch bespielten Stadion Deutschlands grandios. Beide Fanlager verwandelten die Kickers-Fans ihr Wohnzimmer in ein lautstarkes, farbenfrohes Fußballfest. Ein emotionaler Moment spielte sich auch abseits des sportlichen Geschehens in der Halbzeitpause ab: Nach zehn erfolgreichen Jahren zieht sich DB Regio Baden-Württemberg als treuer Namenspartner des wfv-Pokals zurück.

Das württembergische Landespokalfinale war auch in diesem Jahr Teil des „Finaltags der Amateure“. Im Rahmen der großen Live-Konferenz im Ersten (ARD) präsentierte sich der Fußball in Württemberg vor einem Millionenpublikum – Kommentator Tom Bartels transportierte die packende Atmosphäre aus Degerloch direkt in die Wohnzimmer in ganz Deutschland.

Verbandsspielleiter Matthias Harzer und Heike Junge-Latz (Vorsitzende der Regionalleitung DB Regio Baden-Württemberg) blickten im gemeinsamen Interview auf dem Rasen auf eine Dekade erfolgreicher und vertrauensvoller Zusammenarbeit zurück und überreichten sich Geschenke als Zeichen gegenseitiger Wertschätzung.

Kickers drücken, Großaspach eiskalt

Sportlich erwischten die Stuttgarter Kickers den druckvolleren Start und näherten sich in der Anfangsphase durch mehrere gefährliche Standardsituationen dem Tor der Aspacher an – bereits nach elf Minuten hattendie Blauen vier Eckbälle in der Statistik stehen. Die SGS zeigte sich jedoch unbeeindruckt und setzte wenig später ebenfalls nach einer Ecke ein erstes Ausrufezeichen. Nach gut einer halben Stunde schlug der Meister dann eiskalt zu: Nach einer präzisen Flanke aus dem linken Halbraum setzte sich Michael Kleinschrodt im Strafraum stark durch und markierte in der 34. Spielminute die 1:0-Führung für Großaspach.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Duell auf dem Rasen hochintensiv. In der 64. Minute brach Jan Elias Rahn im Strafraum durch und konnte im Sechzehner nur noch regelwidrig gehalten werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Fabian Eisele eiskalt flach links unten zum 2:0. Als Melkamu Frauendorf nach einem Luftkampf in der 70. Minute seine zweite Gelbe Karte und somit Gelb-Rot sah, schien das Spiel gelaufen – doch die Kickers bewiesen große Moral. Per Kopf traf Mario Borac nach einer Ecke zum 1:2-Anschluss (76.) und brachte das GAZi-Stadion noch einmal komplett zum Kochen.

Tasdelen macht nach kurzer Unterbrechung den Deckel drauf

Die Hoffnung der Blauen hielt jedoch nur kurz: Wenig später behielt Mert Tasdelen im Strafraum die Nerven und schloss aus kurzer Distanz überlegt ins lange Eck zum 1:3 ab (82.). In der 89. Minute kam es auf dem Rasen zu einer kurzen Unterbrechung. Nach einer emotionalen Auseinandersetzung auf dem Rasen kochten auch bei den Anhängern der Blauen die Emotionen über. Schiedsrichter Roman Reck schickte beide Mannschaften für eine rund zehnminütige Unterbrechung in die Kabinen, ehe die Partie ordnungsgemäß fortgesetzt werden konnte.

Den sportlichen Schlusspunkt setzte erneut Mert Tasdelen: In der 90. Minute fasste sich der Aspacher Spielführer aus gut 20 Metern ein Herz und schlenzte den Ball druckvoll zum 1:4-Endstand ins lange Eck.

Premiere für „Man of the Match“ und versöhnlicher Ausklang

Nach dem Schlusspfiff gab es im GAZi-Stadion eine Premiere: Erstmals wurde der offizielle „Man of the Match“ präsentiert und von Lotto Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Ehre wurde Großaspachs Torhüter Maximilian Reule zuteil, der seine Mannschaft in den Drangphasen der Kickers ein sicherer Rückhalt war.

Trotz der sportlichen Enttäuschung auf der einen und dem grenzenlosen Jubel auf der anderen Seite blieb nach Spielende das das Sportliche im Vordergrund. Beide Mannschaften wurden von ihren jeweiligen Fanlagern für ihren Einsatz über 90 Minuten hinweg lautstark gefeiert und verabschiedet – ein würdiger Abschluss.