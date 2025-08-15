Doppel-Derby in Münster: 08 in Mecklenbeck, Mauritz empfängt Handorf

Zwei Nachbarschaftsduelle in Münster, Hauenhorst fordert Greven heraus, Nordwalde und Riesenbeck drängen auf Wiedergutmachung. Hier ist die Spieltags-Vorschau für den zweiten Spieltag in der Bezirksliga 12.
Am kommenden Spieltag haben fußballbegeisterte Münsteraner die Qual der Wahl: Zum einen tritt Liga-Riese Münster 08 im Südwesten der Stadt beim DJK Wacker Mecklenbeck an, im Parallelspiel gastiert Aufsteiger TSV Handorf in Mauritz. Vielleicht können wir ein wenig Hilfe bei der Entscheidungsfindung geben.
Angefangen mit der Partie Wacker gegen 08. Die Gastgeber starteten nicht gerade zufriedenstellend in die Saison: Am vergangenen Sonntag unterlag man Kobbo Tecklenburg knapp mit 0:1 − angesichts der schwachen letzten Spielzeit der Kobbos eine überraschende Pleite. Unter der Woche fuhr man zwar den ersten Pflichtspielsieg der Saison ein, jedoch war das 3:2 gegen den B-Ligisten Grün-Weiß Albersloh im Münsteraner Kreispokal auch keine Glanzvorstellung. Da kommt das Duell mit dem SC Münster 08 nicht gerade zum richtigen Zeitpunkt.
Der Tabellendritte der vergangenen Saison zeigte am ersten Spieltag einen unaufgeregten Auftritt und erfüllte seine Pflichtaufgabe gegen den SV Büren standesgemäß mit 4:1. Umso überraschender kam dann das Ergebnis im Pokalspiel am Donnerstagabend: 0:5 hieß es nach 90 Minuten gegen Ligarivale Mauritz. Das ordnen wir mal als extremen Ausrutscher ein. Man darf also besonders gespannt auf die Reaktion der Nullachter am Sonntag sein − taumelnd oder angestachelt.
Das Pokalspiel bietet an dieser Stelle die perfekte Überleitung zum anderen Münster-Derby des Spieltags: Mauritz gegen Handorf. Wie erwähnt, Mauritz erwischte im Pokal einen Sahnetag und schoss 08 mal so richtig vom Acker. Auch der Ligaauftakt gegen Nordwalde glückte (2:1). Mehr Schwung als im Moment könnte also kaum möglich sein.
Dass der SV Mauritz in dieser Partie die Favoritenrolle übernimmt ist unbestritten − doch was spricht denn überhaupt für den TSV Handorf? Möglicherweise genau das. Die Aufsteiger kommen unscheinbar daher, legten am ersten Spieltag gegen den haushohen Favoriten Greven 09 aber einen sehr ordentlichen Auftritt hin. Dem Team unter Trainerduo Stoffers/Uthmeier gelang mit dem Aufstieg in die Bezirksliga schon ein durchaus beachtlicher Erfolg. Der TSV ist immer für eine Überraschung gut − und wann, wenn nicht im Derby gegen den SV Mauritz?
So, 15:00 Uhr:
SC Falke Saerbeck : TuS Graf Kobbo Tecklenburg
DJK Wacker Mecklenbeck : SC Münster 08
SV Büren : 1. FC Nordwalde
DJK SV Mauritz : TSV Handorf
SC Greven 09 : Germania Hauenhorst
SuS Neuenkirchen II : Concordia Albachten
VfL Wolbeck : Borghorster FC
TuS Altenberge : SV Teuto Riesenbeck