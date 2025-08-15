Doppel-Derby in Münster: 08 in Mecklenbeck, Mauritz empfängt Handorf

– Foto: Mario Gerken

Zwei Nachbarschaftsduelle in Münster, Hauenhorst fordert Greven heraus, Nordwalde und Riesenbeck drängen auf Wiedergutmachung. Hier ist die Spieltags-Vorschau für den zweiten Spieltag in der Bezirksliga 12.

Derby-Sonntag in Münster Am kommenden Spieltag haben fußballbegeisterte Münsteraner die Qual der Wahl: Zum einen tritt Liga-Riese Münster 08 im Südwesten der Stadt beim DJK Wacker Mecklenbeck an, im Parallelspiel gastiert Aufsteiger TSV Handorf in Mauritz. Vielleicht können wir ein wenig Hilfe bei der Entscheidungsfindung geben.

Angefangen mit der Partie Wacker gegen 08. Die Gastgeber starteten nicht gerade zufriedenstellend in die Saison: Am vergangenen Sonntag unterlag man Kobbo Tecklenburg knapp mit 0:1 − angesichts der schwachen letzten Spielzeit der Kobbos eine überraschende Pleite. Unter der Woche fuhr man zwar den ersten Pflichtspielsieg der Saison ein, jedoch war das 3:2 gegen den B-Ligisten Grün-Weiß Albersloh im Münsteraner Kreispokal auch keine Glanzvorstellung. Da kommt das Duell mit dem SC Münster 08 nicht gerade zum richtigen Zeitpunkt. Der Tabellendritte der vergangenen Saison zeigte am ersten Spieltag einen unaufgeregten Auftritt und erfüllte seine Pflichtaufgabe gegen den SV Büren standesgemäß mit 4:1. Umso überraschender kam dann das Ergebnis im Pokalspiel am Donnerstagabend: 0:5 hieß es nach 90 Minuten gegen Ligarivale Mauritz. Das ordnen wir mal als extremen Ausrutscher ein. Man darf also besonders gespannt auf die Reaktion der Nullachter am Sonntag sein − taumelnd oder angestachelt.