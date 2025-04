Doppel-Belastung zu Ostern - wichtige Spiele für SC Olching

Olching - Zuerst ist am Samstag der formstarke FSV Pfaffenhofen um 14 Uhr zu Gast im Amperstadion. Am Montag geht es für das Team von Trainer Felix Mayer dann zum Nachholspiel beim ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfenden VfL Kaufering. Anpfiff ist ebenfalls um 14 Uhr.

Die beiden Partien bilden das Ende eines echten Mammutprogramms. Inklusive des Sparkassencup-Halbfinals am Dienstag werden die Olchinger am Montag zum vierten Mal binnen zehn Tagen auf dem Platz gestanden sein. „Das wird an die Substanz gehen, definitiv“, sagt Mayer. „Wir versuchen die Belastungen so zu steuern, dass alle fit sind.“ So wurde unter anderem am Dienstag im Sparkassencup ordentlich durchrotiert.