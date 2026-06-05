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Doppel-Aufstieg perfekt: Solingen 03 geht mit U23 in Bezirksliga
Kreisliga A Remscheid-Solingen: Im Topspiel gegen den 1. FC Monheim brachte die 1. Spvg Solingen-Wald 03 II den Vorsprung ins Ziel und tritt nun erstmals in der Bezirksliga auf.
von Markus Becker · 05.06.2026, 16:15 Uhr · 0 Leser
Beide Mannschaften von 03 steigen auf. – Foto: Markus Becker