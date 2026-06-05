 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Doppel-Aufstieg perfekt: Solingen 03 geht mit U23 in Bezirksliga

Kreisliga A Remscheid-Solingen: Im Topspiel gegen den 1. FC Monheim brachte die 1. Spvg Solingen-Wald 03 II den Vorsprung ins Ziel und tritt nun erstmals in der Bezirksliga auf.

von Markus Becker · 05.06.2026, 16:15 Uhr · 0 Leser
Beide Mannschaften von 03 steigen auf.
Beide Mannschaften von 03 steigen auf. – Foto: Markus Becker

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SC 08 R'wald
SC Ayyildiz

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So läuft der letzte Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Heute, 15:00 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
2
3
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
4
4
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
9
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
1
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
2
3
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
3
2
Abpfiff

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So läuft der letzte Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

Heute, 15:00 Uhr
TS Struck
TS StruckTS Struck
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
4
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
3
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
3
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
6
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
2
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
Abgebrochen

Heute, 13:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
6
1
Abpfiff

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