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Doppel-Aufstieg: Idee ist gut, Modus aber zu kompliziert
Die C-Klassen-Meister können in dieser Saison direkt in die A-Klasse aufsteigen
von Franziska Donauer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Im Wettrennen um den Aufstieg von der C-Klasse in die A-Klasse braucht es einen langen Atem. – Foto: Rüdiger Konrad - Symbolbi
Region. Die Grundidee überzeugt. Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) streicht zur Spielzeit 2027/28 die C-Klassen und will gleichzeitig den Teams einen sportlichen Anreiz für die Übergangssaison liefern. Die Meister sollen demnach direkt in die A-Klasse aufsteigen können – eine spannende Entscheidung. Nur so erhält der sportliche Wettkampf in den untersten Ligen eine Wertigkeit. Doch die Hürden sind zu hoch, findet Franziska Donauer.