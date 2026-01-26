Doppel-Abgang in Bocholt: Neue Wege für Harbering und Michaels

Der SV Schermbeck sichert sich bis zum Saisonende die Dienste von Kaspar Harbering. Damit sammelt die Leihgabe des 1. FC Bocholt Erfahrung in der Oberliga Westfalen. Des Weiteren hat er seinen Vertrag am Hünting um ein weiteres Jahr verlängert. Noah Michaels zieht es in die Oberliga Niederrhein zu Blau-Weiß Dingden, allerdings mit einem Rücktransferrecht für den Regionalligisten.
In der Oberliga Westfalen beim SV Schermbeck soll Kaspar Harbering leihweise weiter Spielpraxis sammeln – beim Regionalligisten hat für den 20-Jährigen bislang oft nur für Kurzeinsätze gereicht. Nicht nur da konnte der FCB eine Einigung erzielen, auch haben sie mit Harbering den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, zur Sommervorbereitung für die Spielzeit 2026/27 soll er also wieder zur Mannschaft stoßen.
Sportchef Christopher Schorch ist damit einen Schritt weiter in der langfristigen Kaderplanung: „Wir haben den Vertrag mit Kaspar bewusst vorzeitig verlängert und ihm zugleich klar aufgezeigt, welchen Weg wir mit ihm gehen wollen“, erklärt er. „Entscheidend ist jetzt, dass er in einen regelmäßigen Spielrhythmus kommt, um im Sommer gestärkt zu uns zurückzukehren und sich dem Konkurrenzkampf zu stellen“, erhofft sich Schorch von dieser Leihgabe.
Auch Noah Michaels schlägt einen neuen Weg ein. Er unterschreibt beim Oberligisten Blau-Weiß Dingden einen Vertrag bis Sommer 2027. Allerdings hat sich der 1. FC Bocholt ein Rücktransferrecht für den 19-jährigen Mittelfeldspieler gesichert. Damit will Schorch die Entwicklung von Michaels weiter im Auge behalten: „Auch Noah braucht Spielpraxis, um den nächsten Schritt zu machen. Deshalb sind wir froh, mit BW Dingden einen passenden Verein in der Region gefunden zu haben. Wir werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen und haben vertragliche Vorkehrungen getroffen, die es uns ermöglichen, ihn perspektivisch wieder an den 1. FC Bocholt zu binden“, betont er.
Wichtig für die sportliche Leitung vom Hünting ist es auch, ein gutes Verhältnis mit lokalen Vereinen zu pflegen: „Ich danke auch Dingden für die vertrauensvollen Gespräche. Mir war immer wichtig, mit den Vereinen aus Bocholt und Umgebung auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und darauf zu achten, dass die Interessen aller Clubs gewahrt bleiben. Darauf lässt sich aufbauen – und ich freue mich, die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen.“
Neben Maik Amedick (SC Wiedenbrück), Nicolas Hirschberger (Wuppertaler SV) und Bogdan Shubin (Bonner SC) sind Harbering und Michaels also die nächsten Abgänge in der laufenden Transferphase. Der 1. FC konnte aber auch schon fünf Neue nach Bocholt locken.
