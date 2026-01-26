Harbering und Michaels verabschieden sich vom 1. FC Bocholt – Foto: 1. FC Bocholt

Doppel-Abgang in Bocholt: Neue Wege für Harbering und Michaels Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt verlängert mit Kaspar Harbering den Vertrag um ein weiteres Jahr und verleiht ihn bis zum Saisonende. Noah Michaels zieht es zu Blau-Weiß Dingden.

Der SV Schermbeck sichert sich bis zum Saisonende die Dienste von Kaspar Harbering. Damit sammelt die Leihgabe des 1. FC Bocholt Erfahrung in der Oberliga Westfalen. Des Weiteren hat er seinen Vertrag am Hünting um ein weiteres Jahr verlängert. Noah Michaels zieht es in die Oberliga Niederrhein zu Blau-Weiß Dingden, allerdings mit einem Rücktransferrecht für den Regionalligisten.

Verlängerung und Leihe von Kaspar Harbering In der Oberliga Westfalen beim SV Schermbeck soll Kaspar Harbering leihweise weiter Spielpraxis sammeln – beim Regionalligisten hat für den 20-Jährigen bislang oft nur für Kurzeinsätze gereicht. Nicht nur da konnte der FCB eine Einigung erzielen, auch haben sie mit Harbering den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, zur Sommervorbereitung für die Spielzeit 2026/27 soll er also wieder zur Mannschaft stoßen. Sportchef Christopher Schorch ist damit einen Schritt weiter in der langfristigen Kaderplanung: „Wir haben den Vertrag mit Kaspar bewusst vorzeitig verlängert und ihm zugleich klar aufgezeigt, welchen Weg wir mit ihm gehen wollen“, erklärt er. „Entscheidend ist jetzt, dass er in einen regelmäßigen Spielrhythmus kommt, um im Sommer gestärkt zu uns zurückzukehren und sich dem Konkurrenzkampf zu stellen“, erhofft sich Schorch von dieser Leihgabe.