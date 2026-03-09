Dopp gleicht aus: FSG Union/Schwefingen holt Punkt gegen Uelsen von E. L. · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Union Meppen/SF Schwefingen

Im Nachholspiel aus der Hinrunde trennten sich die FSG Union Meppen/Schwefingen und der SV Olympia Uelsen im Waldstadion mit 1:1. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich die FSG nach der Pause zurück und sicherte sich durch Charlotte Dopp einen wichtigen Punkt.

Uelsen nutzt erste Ecke zur Führung Die Gäste aus Uelsen fanden besser in die Partie und setzten früh das erste Ausrufezeichen. Nach einer Ecke köpfte Selina Vrye den Ball in der 15. Minute zur 0:1-Führung ein. Für die FSG verlief die Anfangsphase schwierig: Die Gastgeberinnen agierten zunächst zurückhaltend und kamen offensiv kaum in gefährliche Räume.

Dopp belohnt starke zweite Halbzeit In der Halbzeit wurde deutlich angesprochen, dass die Mannschaft nichts zu verlieren habe und unbedingt der Ausgleich erzielt werden müsse. Die Ansprache zeigte Wirkung. Die FSG kam deutlich aktiver aus der Kabine, fand nun auch offensiv Lösungen und erspielte sich mehrere Torchancen.

Eine davon nutzte Charlotte Dopp in der 53. Minute: Nach einer Hereingabe von außen traf sie zum verdienten 1:1-Ausgleich. Punkteteilung nach umkämpfter Partie In der Folge hatten beide Teams noch Möglichkeiten auf den Siegtreffer. Am Ende blieb es jedoch beim Remis, das den Spielverlauf widerspiegelte. Für die FSG Union/Schwefingen war es ein hart umkämpfter Punktgewinn, mit dem der Abstand zu Uelsen gewahrt werden konnte. Am kommenden Wochenende soll vor allem an die starke zweite Halbzeit angeknüpft werden, wenn es gegen den TuS Neuenkirchen weitergeht.