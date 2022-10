Dopingverdacht in der U23 der 05er: Diese drastischen Strafen drohen Im Sommer gehörte er noch zum Kader der 05-Profis, mittlerweile läuft Keanu Kraft nicht mehr für das Regionalliga-Team der Mainzer auf +++ Der 19-Jährige steht unter Doping-Verdacht

Mainz. Noch im Sommer gehörte Keanu Kraft zum Kader der 05-Profis. Mittlerweile läuft er nicht mehr für das Regionalliga-Team der Mainzer auf. Grund: Der 19-Jährige steht unter Dopingverdacht. Nach dem Punktspiel gegen den Bahlinger SC, das die U23 am 28. August 2:1 gewonnen und in dem Kraft durchspielt hatte, wurden bei einigen Spielern Dopingkontrollen durchgeführt.

Auswirkungen eines Dopingfalls

Bei dem 19-Jährigen wurde, so teilt die Regionalliga Südwest GbR mit, "die auf der Doping-Verbotsliste stehende Substanz Carboxy-THC, die zur Substanzgruppe der Cannabinoide zählt, in einer über der Entscheidungsgrenze liegenden Menge nachgewiesen". Kraft habe auf die Analyse einer B-Probe verzichtet. Welche Auswirkungen ein möglicher Dopingfall für die U23 der Mainzer in der Regionalliga und 05-Talent Kraft haben könnte, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.