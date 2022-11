Donzdorfs Druckphase bleibt ohne Torerfolg

Der JC kassiert eine Niederlage gegen Plattenhardt und verliert den Anschluss an die Liga-Spitze.

Der TSV Plattenhardt erkämpfte sich im ersten Rückrundenspiel im Landesliga-Abstiegskampf mit einem 1:0-Sieg bei JC Donzdorf wertvolle drei Punkte. Der JC verlor durch diese knappe Niederlage hingegen den Anschluss an die Spitzenplätze.



Die Zuschauer sahen ein kampfbetontes Spiel, weil auf dem ramponierten Rasen ein gepflegtes Aufbauspiel von beiden Seiten kaum möglich war. Flache Zuspiele auf drei bis fünf Meter kamen teilweise nicht an oder versprangen kurz vor der Annahme. So halfen sich beiden Team mit halbhohen Bällen, auch die erste Torchance (6.) der Gastgeber entstand auf diese Weise. Berk Baybüyük flankte von der rechten Grundlinie auf Fatih Hamamci, der eine Direktabnahme ansetzte. Die Kugel flog um Zentimeter über die Querlatte. Nach einer Viertelstunde setzte Daniel Dominkovic Baran Ates mit einem Chip-Ball im Strafraum in Szene. TSV-Schlussmann Daniel Wagner, der Mann des Spiels, entschärft die JC-Torchance, indem er sich vor den Ball warf. Alle Feldspieler von Plattenhardt waren entweder im oder kurz vor dem Strafraum positioniert und hielten der zehnminütige Phase stand, in der es keiner nennenswerten Großchance vonseiten JC kam. Lediglich einen direkten Freistoß aus 18 Metern setzte Linksfuß Nalbantis aufs Lattenkreuz. Im Anschluss befreite sich Plattenhardt aus dieser Druckphase und kreierte mit einem Konterspiel das einzige Tor des Tages. Einen Schuss von der linken Strafraumgrenze lenkte JC-Torwart Paul Heer in Rückenlage noch an die Latte, von dort sprang das Spielgerät in den Fünfmeterraum zurück. Julian Hofacker stand in diesem Moment goldrichtig und konnte unbedrängt einschieben (35.), da Heer am Boden lag und die JC-Defensive nicht richtig geordnet war, um den Zugriff auf den Torschützen zum 0:1 zu haben - ein echter Überraschungscoup, wenn man die vorherige Dominanz der Heimmannschaft gesehen hatte.



In der zweiten Hälfte waren die Donzdorfer Torchancen gefährlicher. Der Gäste-Torwart entschärfte gleich fünf Chancen, darunter zwei Hundertprozentige. Auch Rettungstaten der TSV-Innenverteidigung müssen erwähnt werden, die gleich zwei Mal auf der Linie in lletzer Sekunde Möglichkeiten entschärfen musste. Das Tor für die Hausherren wollte einfach nicht gelingen, so besiegelten die aufopferungsvoll kämpfenden Plattenhardter die JC-Niederlage.