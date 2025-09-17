Donzdorfer Frauen I starten erfolgreich in die Saison 2025/2026

Mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen die @tsvmuenchingen_damen1 sind unsere @fcdonzdorf.damen erfolgreich in die neue Verbandsliga-Saison gestartet.

Nach einer zunächst ausgeglichenen ersten Halbzeit drehte das Team im zweiten Durchgang auf und entschied die Partie mit einem furiosen Zwischenspurt.

Beide Teams spielten von Anfang an mit offenem Visier. Hochklassige Chancen, gepaart mit Lattentreffern und sehenswerten Torwartparaden im Minutentakt sorgten für beste Unterhaltung und Nervenkitzel bei den anwesenden Zuschauern. Zwei Treffer fanden in Durchgang eins noch keine Anerkennung. Somit ging es torlos in die Pause.

Die Frage in der zweiten Halbzeit war, welches Team als erstes dem hohen Tempo Tribut zollen muss - und die sollte schnell beantwortet werden. Gleich in den ersten Minuten wurde klar, dass der FCD sich in der Pause etwas vorgenommen hatte.

Münchingen wurde mehr und mehr in die Defensive gedrängt und das erste Tor lag geradezu in der Luft.

In der 62. Minute nahm Sami von der Strafraumgrenze Maß und setzte den Ball unhaltbar in die Maschen. Münchingen nun geschockt und Donzdorf setzte nach.

Nur 3 Min. später war es Luisa, die eine Hereingabe in den Strafraum der Gäste mit dem Kopf im Tor platzieren kann.

Wieder nur 4 Min. später kann Rici eine Hereingabe in den Strafraum direkt zur 3:0 Vorentscheidung verwandeln. Innerhalb von 7 Minuten konnte der FCD die Partie final entscheiden. Ein Aufbäumen der Gäste erfolgte nicht mehr.

In der 87. Min. setzte Lena A. einen sehenswerten Distanzschuss von der Strafraumgrenze zum 4:0 Endstand ins Tor.

Überschattet wurde der Auftakt jedoch von der Verletzung der Donzdorfer Kapitänin Pasi Mangold, die sich in der letzten Aktion des Spiels vermutlich das Außenband gerissen hat.

Trotz dieses Wermutstropfens überwog nach dem Abpfiff die Freude über einen gelungenen Saisonstart. Mit drei Punkten und einer starken Leistung hat Donzdorf ein erstes Ausrufezeichen in der Verbandsliga gesetzt – und gezeigt, dass mit dem Team in dieser Runde zu rechnen ist.