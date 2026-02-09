Donzdorfer Frauen holen Württembergische Meisterschaft

Nach dem 2:0-Finalsieg über Gastgeber SG Wendlingen-Ötlingen haben sich die Lautertälerinnen für die Süddeutschen Titelkämpfe qualifiziert.
In der dritten Partie gegen den FC Esslingen versuchten sich die Donzdorferinnen wieder ins Turnier zurückzukämpfen. Obwohl noch viel Stückwerk dabei war, gewannen sie die Partie verdient mit 2:0. In der letzten Partie der Gruppenphase ging es gegen den TV Derendingen. So langsam funktionierten die Spielzüge bei Donzdorf wieder und so war das klare 4:0 dann hochverdient und wichtig für das Selbstvertrauen. Der Gegner half mit zwei Eigentoren auch noch etwas mit. Mit neun Punkten lag man damit auf dem zweiten Platz der Vorrundengruppe, hinter dem TSV Münchingen, der alle Partien gewinnen konnte. Der zweite Platz reichte aber, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren.
Dort traf man auf den Gruppenersten der Parallelgruppe, den TSV Frommern, der als Titelverteidiger und Süddeutscher Meister aus dem Vorjahr mit acht Punkten aus vier Partien doch etwas Mühe hatte, sich durchzusetzen. Das Halbfinale sollte eine Begegnung auf Augenhöhe werden, bei der Donzdorf den besseren Start hatte. Bereits nach 15 Sekunden klingelte es im Tor des TSV. Frommern wurde kalt erwischt durch Donzdorfs schnörkellos vorgetragenen Angriff und den kompromisslosen Abschluss. Es folgte ein harter Kampf, bei dem sich beide Teams nichts schenkten. Mit Glück und Geschick verteidigte Donzdorf den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und stand damit im Finale.
Gegner im Endspiel war Gastgeber SG Wendlingen-Ötlingen, nachdem dieser in seinem Halbfinale den TSV Münchingen mit 2:0 geschlagen hatte. Im Finale sollten dann der SG aber etwas die Kräfte ausgehen. Donzdorf dominierte die Begegnung klar und gewann mit 2:0. Dabei wurden wieder etliche Chancen ausgelassen, die das Ergebnis hätten noch deutlich ausfallen lassen können.
Die Freude beim FC Donzdorf und seinen mitgereisten Fans war groß. Trainer Thorsten Schöllkopf zeigte sich stolz auf sein Team, war es doch der erste überregionale Titel in seiner Premierensaison für Donzdorf. Gleichzeitig war es auch das erste Mal, dass die Frauen des FCD den Titel des Württembergischen Hallenmeisters ins Lautertal holen und sich damit auch für die Anfang März stattfindenden Süddeutschen Meisterschaften qualifizieren konnten.