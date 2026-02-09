Donzdorfer Frauen holen Württembergische Meisterschaft von Bernd Drienko · Gestern, 23:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Nach dem 2:0-Finalsieg über Gastgeber SG Wendlingen-Ötlingen haben sich die Lautertälerinnen für die Süddeutschen Titelkämpfe qualifiziert. Bei der erstmalig im Futsal-Modus ausgetragenen Hallenmeisterschaft des Württembergischen Fußballverbands in Wendlingen mussten die Frauen des FC Donzdorf zuerst gegen die Futsal-Spezialisten des TSV Weilimdorf antreten. Die Lautertälerinnen begannen in der Gruppenphase furios und ließen ihrem Gegner keine Chance. Mit 2:0 gewannen sie ihr Auftaktmatch klar und sicher, obwohl bei einer besseren Chancenverwertung das Ergebnis noch sehr viel deutlicher hätte ausfallen müssen. Da ein Team kurzfristig seine Teilnahme absagen musste, wurde kurzfristig der Spielplan überarbeitet. Das bescherte dem FCD eine über zweieinhalbstündige Pause, was selten ein Vorteil ist. Und auch hier sollte es so sein. Nach der langen Pause war Donzdorf bei seiner zweiten Partie gegen den TSV Münchingen völlig aus dem Rhythmus. Münchingen nutzte gnadenlos die Fehler in der Donzdorfer Abwehr. Mit einem 0:2 musste man schließlich einen herben Rückschlag hinnehmen.

Spielzüge funktionieren wieder In der dritten Partie gegen den FC Esslingen versuchten sich die Donzdorferinnen wieder ins Turnier zurückzukämpfen. Obwohl noch viel Stückwerk dabei war, gewannen sie die Partie verdient mit 2:0. In der letzten Partie der Gruppenphase ging es gegen den TV Derendingen. So langsam funktionierten die Spielzüge bei Donzdorf wieder und so war das klare 4:0 dann hochverdient und wichtig für das Selbstvertrauen. Der Gegner half mit zwei Eigentoren auch noch etwas mit. Mit neun Punkten lag man damit auf dem zweiten Platz der Vorrundengruppe, hinter dem TSV Münchingen, der alle Partien gewinnen konnte. Der zweite Platz reichte aber, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Endspiel eine klare Sache Dort traf man auf den Gruppenersten der Parallelgruppe, den TSV Frommern, der als Titelverteidiger und Süddeutscher Meister aus dem Vorjahr mit acht Punkten aus vier Partien doch etwas Mühe hatte, sich durchzusetzen. Das Halbfinale sollte eine Begegnung auf Augenhöhe werden, bei der Donzdorf den besseren Start hatte. Bereits nach 15 Sekunden klingelte es im Tor des TSV. Frommern wurde kalt erwischt durch Donzdorfs schnörkellos vorgetragenen Angriff und den kompromisslosen Abschluss. Es folgte ein harter Kampf, bei dem sich beide Teams nichts schenkten. Mit Glück und Geschick verteidigte Donzdorf den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und stand damit im Finale.