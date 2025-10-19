Donzdorf unterliegt Tabellenführer knapp mit 1:2 – Leistung macht Mut

Im Heimspiel gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart mussten unsere Erste eine unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen. In einer intensiven und weitgehend ausgeglichenen Partie zeigten die Donzdorferinnen nicht nur große Einsatzbereitschaft, sondern auch spielerisch eine klare Weiterentwicklung.

Der VfB ging nach rund 18 Minuten in Führung, als eine Stuttgarter Angreiferin nach einer zunächst abgewehrten Ecke per präzisem Kopfball traf. Donzdorf hielt kämpferisch dagegen, fand mit zunehmender Spielzeit besser ins Spiel und ließ kaum Chancen zu. Kurz vor der Pause verhinderte die Donzdorfer Torhüterin mit einer starken Parade das mögliche 0:2.