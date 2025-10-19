Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Donzdorf unterliegt Tabellenführer knapp mit 1:2 – Leistung macht Mut
Im Heimspiel gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart mussten unsere Erste eine unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen. In einer intensiven und weitgehend ausgeglichenen Partie zeigten die Donzdorferinnen nicht nur große Einsatzbereitschaft, sondern auch spielerisch eine klare Weiterentwicklung.
Der VfB ging nach rund 18 Minuten in Führung, als eine Stuttgarter Angreiferin nach einer zunächst abgewehrten Ecke per präzisem Kopfball traf. Donzdorf hielt kämpferisch dagegen, fand mit zunehmender Spielzeit besser ins Spiel und ließ kaum Chancen zu. Kurz vor der Pause verhinderte die Donzdorfer Torhüterin mit einer starken Parade das mögliche 0:2.
Nach dem Seitenwechsel startete Donzdorf mutig und belohnte sich früh: In der 48. Minute traf Jojo nach einer energischen Balleroberung mit einem satten Schuss zum verdienten Ausgleich. Die Begegnung blieb anschließend offen und intensiv, ehe der Tabellenführer eine seiner wenigen Gelegenheiten eiskalt nutzte und erneut in Führung ging.
Donzdorf drängte bis zum Schluss auf das 2:2 – Charlyne hatte in der Schlussphase die große Chance zum Ausgleich, ihr Schuss strich jedoch knapp am Pfosten vorbei.
Auch wenn das Ergebnis erneut knapp ausfiel, bestätigte das Team den positiven Trend der letzten Wochen. Donzdorf überzeugte nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch – mit mutigem Auftritt, sauberem Kombinationsspiel und viel Leidenschaft. Der Lohn für die starke Entwicklung ist nur noch eine Frage der Zeit.