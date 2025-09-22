Donzdorf übernimmt die Spitze – Frickenhausen und Kirchheim dicht dran

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils brachte Bewegung an der Tabellenspitze. Donzdorf setzte sich im Spitzenspiel in Heiningen durch und führt nun die Liga an. Frickenhausen und Kirchheim blieben ebenfalls siegreich, während Salach mit einem Kantersieg in Nürtingen aufhorchen ließ.

Frickenhausen musste Schwerstarbeit leisten. Claudio Portale brachte den FCF in der elften Minute per Elfmeter in Front, doch schon in Minute 19 glich Till Hammerle aus. Kurz vor der Pause traf Timon Kogios zum 1:2. In Hälfte zwei drehte Frickenhausen das Spiel: Robin Feuchter glich in der 61. Minute aus, ehe Sergio Portale mit Treffern in Minute 70 und 86 den Sieg sicherstellte. Esslingen schwächte sich zusätzlich durch eine Gelb-Rote Karte in der Schlussminute. Frickenhausen ist nun Tabellenzweiter.

Kirchheim drehte die Partie nach einem Rückstand. Philipp Röseke brachte Oberboihingen in der 25. Minute in Führung, doch direkt nach der Pause glich Meksud Čolić aus. Fotios Adeneler traf in der 55. Minute zur Führung, Luca Vochazer stellte in Minute 70 per Strafstoß wieder Gleichstand her. Sieben Minuten später erzielte Manuel Lisac das entscheidende 3:2. Kirchheim bleibt mit zwölf Punkten Dritter, Oberboihingen steckt mit vier Zählern unten fest.

Der Aufsteiger TSV Denkendorf zeigte eindrucksvoll, dass er sich in der Bezirksliga etabliert hat. Gegen den TSV Jesingen feierte die Mannschaft einen 5:2-Erfolg und überzeugte vor allem durch Offensivkraft. Schon in der zwölften Minute brachte Besim Ramani sein Team in Führung. Zwar glich Marc Laier in der 39. Minute für Jesingen aus, doch noch kurz vor der Pause stellte Dominik Lleshaj mit dem Treffer in der 45. Minute die Weichen wieder auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel legte erneut Dominik Lleshaj in der 53. Minute nach und baute die Führung weiter aus. In der 72. Minute erhöhte Sefa Ipek auf 4:1, bevor Veli Boz in der 77. Minute für Jesingen verkürzte. Doch in der Nachspielzeit machte Marcello Di Fabio mit seinem Treffer in der 90.+6 Minute den Deckel drauf.

Das Topspiel des Spieltags hielt, was es versprach. Der 1. FC Donzdorf setzte seine beeindruckende Serie fort und bezwang den 1. FC Heiningen auswärts mit 3:1. Schon früh stellte Melih Karahan die Weichen mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 21. Minute auf Auswärtssieg. Direkt nach der Pause erhöhte Ferhat Fatih Hamamci in der 47. Minute auf 2:0. Zwar brachte Carmelo Trumino die Hausherren in der 65. Minute mit seinem Treffer zurück ins Spiel, doch kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Josip Škrobić in der 90. Minute für die endgültige Entscheidung.

Spektakel pur bei den Aufsteigern. Gabriele Giacobbe traf in der 20. Minute zum 1:0, ehe Tom Janik (26.) und Samuele Runza (ebenfalls 26.) das Spiel sofort drehten. Jannick Hoyler glich nach 31 Minuten aus, doch noch vor der Pause stellte Dario Pepe auf 2:3. Nach dem erneuten Ausgleich durch Hoyler in Minute 57 schien alles auf ein Remis hinauszulaufen. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Philipp Hänßler den Siegtreffer für Faurndau. ---

Berkheim jubelte endlich über den ersten Dreier. Michael Wamsler traf in der 45. Minute, Nils Müller erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Geislingen II spielte ab Minute 33 nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl und konnte nichts mehr entgegensetzen. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte traf Grigorios Almpantis zum Endstand. Berkheim gibt die Rote Laterne ab, Geislingen II bleibt punktloses Schlusslicht. ---

Salach überrollte Türkspor mit einem Torfestival. Nico Schaile eröffnete in der fünften Minute, Melik Öneri glich nach 20 Minuten aus. Danach drehten die Gäste auf: Gökdeniz Celik verwandelte einen Elfmeter in Minute 25, Rudi Prontkelevic legte in der 35. und 40. Minute nach. Nach der Pause traf Max Weber (58.), erneut Celik (62.) und Jonas Herbst (66.). Ardi Kryeziu gelang in der 79. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Salach schiebt sich mit neun Punkten ins obere Drittel. ---

Lange neutralisierten sich beide Teams, doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit brach Artur-Phillip Glikman den Bann. Mit diesem späten Treffer festigt Ebersbach Platz sechs. Für Plochingen setzt sich die Negativserie fort, der Aufsteiger bleibt mit nur einem Punkt Vorletzter.

