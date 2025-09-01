Donzdorf stürmt an die Spitze – Jesingen trotzt Unterzahl

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Neckar-Fils boten die Teams reichlich Tore, Dramatik und Emotionen. Während die Favoriten aus Donzdorf, Heiningen und Kirchheim ihre weiße Weste wahrten, sorgten packende Spielverläufe für Hochspannung auf den Plätzen.

In Esslingen entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch zwischen dem TSV RSK und dem 1. FC Heiningen. Elf Tore, ein verschossener Strafstoß und ein Dreierpack von Bent Hofele machten die Partie zu einem Spektakel. Heiningen setzte sich am Ende mit 7:4 durch und behauptete seine Spitzenposition. Besonders bitter für Esslingen: Timon Kogios scheiterte in der 71. Minute mit einem Foulelfmeter an Heiningens Torwart Nick Bopp.

Der TSV Jesingen feierte gegen den TSV Oberboihingen einen vielumjubelten 3:1-Heimsieg. Schon früh traf Simon Benedict Kottmann zur Führung (13.). Nach dem Platzverweis von Patrick Weigel (41./Notbremse) musste Jesingen in Unterzahl agieren. Oberboihingen nutzte die Überzahl und kam durch Simon Herthneck (56.) zum Ausgleich. Doch Jesingen bäumte sich auf: Philipp Haußer (60.) und Rodrigo Portela Pais (75.) sicherten den verdienten Dreier.

Die TSG Salach fuhr im Heimspiel gegen den SV Ebersbach/Fils einen knappen, aber umjubelten 1:0-Erfolg ein. Das Tor des Tages erzielte Gökdeniz Celik in der 65. Minute, der damit für die ersten drei Punkte seiner Mannschaft in dieser Saison sorgte. ---

Einen souveränen Auswärtssieg feierte der TSV Denkendorf beim SC Geislingen II. Früh stellten Retzino Kaptelli (5.) und Lukas Löw (17.) die Weichen. Zwar verkürzte Basri Ponik (24.), doch bis zur Pause traf zweimal Nico Riccio (43., 45.+1). Nach dem 1:5 durch Marcello Di Fabio (75.) war die Partie entschieden, ehe ein Eigentor von Paul Wörthmann (78.) den Endstand von 2:5 markierte. ---

Ein packendes Finale erlebten die Zuschauer in Weilheim. Der Aufsteiger TSV Weilheim/Teck führte nach Toren von Morris Maier (9.) und Felix Rueß (24.) bereits mit 2:0. Doch Türkspor Nürtingen 73 kämpfte sich zurück: Melik Öneri verkürzte (29.), und in der 87. Minute glich Nikita Levenko per Strafstoß zum 2:2 aus. Doch Weilheim schlug zurück – Gabriele Giacobbe erzielte in der Nachspielzeit (90.+3) den umjubelten 3:2-Siegtreffer. ---

Der TSV Berkheim kassierte gegen den VfL Kirchheim/Teck eine herbe 0:4-Heimpleite. Nach torloser erster Halbzeit brach Fotios Adeneler (49.) den Bann. Anschließend drehte Argjend Shalaj auf und traf doppelt (63./Foulelfmeter, 78.). Den Schlusspunkt setzte Manuel Lisac (80.). Kirchheim bleibt damit weiter ungeschlagen. ---

Einen starken Auftritt legte der 1. FC Donzdorf beim FV Plochingen hin. Jonathan Sedlmayer eröffnete mit dem 0:1 (13.) und legte nach (54.). Auch Josip Škrobić (52.) und Tolunay Gedik (55., 85.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Zwar verkürzten Mahsum Alper (47.) und Lucas Gehret per Elfmeter (90.), doch am klaren 5:2-Auswärtssieg änderte das nichts. Donzdorf verteidigt damit die Tabellenführung. ---

Beim Duell zwischen FV Vorwärts Faurndau und dem 1. FC Frickenhausen trennten sich beide Mannschaften 1:1. Dogukan Dogan brachte Faurndau in der 19. Minute in Führung, doch Rami Abdelatif glich für Frickenhausen in der 77. Minute aus.

