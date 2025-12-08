Donzdorf souverän – Ebersbach/Fils strauchelt in Geislingen

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils brachte klare Antworten im Titelkampf: Heiningen verteidigte mit einem abgeklärten 4:1 in Salach die Spitze, Donzdorf gewann in Jesingen souverän, während Ebersbach/Fils in Geislingen überraschend Punkte liegen ließ. Im Verfolgerfeld feierten Weilheim/Teck und RSK Esslingen wichtige Siege, während Kirchheim/Teck in Plochingen eine deutliche Niederlage kassierte. Berkheim meldete sich im Keller eindrucksvoll zurück, Denkendorf setzte ein Ausrufezeichen in Faurndau.

Weilheim/Teck setzt seine starke Runde fort. Die Gastgeber agierten geduldig und diszipliniert, Frickenhausen verteidigte zunächst kompakt. Nach dem Seitenwechsel entschied ein Moment das Spiel: Finn Schubarth erzielte den Treffer des Tages (47.). In einer intensiven Schlussphase blieb Weilheim/Teck ruhig und verteidigte den knappen Vorsprung. Der Aufsteiger klettert auf Rang fünf und bleibt eines der stabilsten Teams der Liga.

Ein überraschend deutlicher Rückschlag für Kirchheim/Teck. Plochingen spielte mutig und zielstrebig, während der VfL nach der frühen Gelb-Roten Karte gegen Bihn (30.) komplett den Faden verlor. Konstantinidis traf früh zur Führung (14.), Gehret legte nach (26.). Maier erhöhte nach der Pause (74.), Becker setzte spät den Schlusspunkt (88.). Kirchheim/Teck musste über eine Stunde in Unterzahl agieren und fand keine Mittel gegen die wuchtigen Gastgeber, die einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller machen.

Heiningen erhöhte nach der Pause sichtbar das Tempo. Das mündete in der 62. Minute in die Führung: Bent Hofele traf zum 1:0. Mit dem Rückstand musste Salach mehr riskieren – und genau das öffnete Heiningen Räume, die der Ligaprimus mit bemerkenswerter Zielstrebigkeit nutzte. In der Schlussphase folgte eine Demonstration der Offensivkraft: In der 85. Minute erhöhte Carmelo Trumino auf 2:0, nur zwei Minuten später stellte Janis Lucien Ascherl mit dem 3:0 die Weichen endgültig. Dass Berk Baybüyük in der 90. Minute sogar zum 4:0 traf, unterstrich Heiningens Dominanz in dieser Phase. Der Salacher Ehrentreffer durch Jonas Herbst in der zweiten Minute der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.

Berkheim lebt noch! In einem furiosen Finish drehte der Tabellenfünfzehnte die Partie. Özkahraman traf früh für Türkspor (4.), Bartmann glich kurz vor der Pause aus (41.). In der Schlussphase wurde Berkheim für seinen Einsatz belohnt: Müller traf binnen drei Minuten doppelt (86., 89.). Der Anschlusstreffer von Şenel (90.+2) kam zu spät. Berkheim verkürzt den Abstand und schöpft neuen Mut im Abstiegskampf.

Donzdorf fand nach dem Debakel in Esslingen sofort zurück in die Spur. Karahan erzielte die Führung (28.) und erhöhte per Strafstoß (41.), Škrobić sorgte direkt nach der Pause für die Entscheidung (47.). Jesingen kämpfte tapfer, blieb aber über weite Strecken chancenlos. Donzdorf bleibt Ebersbach/Fils und Heiningen dicht auf den Fersen, während Jesingen weiter auf einem Abstiegsplatz festhängt.

Ein Achtungserfolg für Geislingen II – und ein Rückschlag für Ebersbach/Fils. Adedapo brachte den Außenseiter früh in Führung (19.), Brandner glich aus (26.). Nach Gelb-Rot gegen Radojevic (53.) geriet Ebersbach/Fils in Unterzahl, Eyüpoglu traf zur erneuten Führung (61.). Doch Glikman rettete dem Favoriten zumindest noch einen Punkt (63.). Trotz der Punktverluste bleibt Ebersbach/Fils im Spitzenfeld, Geislingen II setzt ein kleines Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Denkendorf gelang beim Favoriten ein Coup. Niko Deuschle traf dreimal innerhalb weniger Minuten (4., 22., 33.), bevor Nicolosi verkürzte (35.). In der zweiten Hälfte blieb Denkendorf abgeklärt, Lleshaj stellte in der 85. Minute auf 4:1. Nicolosis Strafstoß (90.+2) war nur noch Ergebniskosmetik. Faurndau kassiert die dritte Niederlage in Folge, Denkendorf zieht in der Tabelle mit Salach gleich und meldet sich im Mittelfeld zurück.

Esslingen bleibt die Überraschung der Saison. Johannes Traub eröffnete mit dem frühen 1:0 (24.), Schweizer glich aus (57.), doch Ragg (66.) und Weißenborn (81.) sorgten für klare Verhältnisse. Der Aufsteiger steht mit nun 31 Punkten stabil auf Rang vier und gehört endgültig zur erweiterten Spitzengruppe. Oberboihingen rutscht nach der Niederlage wieder näher an die Abstiegszone heran.

