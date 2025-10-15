Donzdorf reist zu Türkspor – Heiningen beim Aufsteiger gefordert

Der neunte Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils verspricht reichlich Spannung. Tabellenführer Donzdorf trifft auswärts auf das offensivstarke Türkspor Nürtingen, während Verfolger Heiningen beim Aufsteiger Denkendorf bestehen muss. Faurndau will zu Hause gegen RSK Esslingen seine beeindruckende Serie fortsetzen. Im Tabellenkeller stehen Berkheim und Plochingen im direkten Duell unter Zugzwang, während Geislingen II gegen Salach endlich auf den ersten Punkt hofft. A
Zum Auftakt des Spieltags trifft der sieglose Tabellenletzte auf die kampfstarke TSG Salach. Geislingen II wartet auch nach acht Spieltagen auf das erste Erfolgserlebnis, musste dabei bereits 35 Gegentreffer hinnehmen. Die Gäste aus Salach wollen nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie zurück in die Spur finden. Entscheidend wird sein, ob Salach früh Kontrolle gewinnt und seine Offensivstärke wieder auf den Platz bringt. Für Geislingen wäre bereits ein Punktgewinn ein kleiner Befreiungsschlag.
Zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte stehen sich am Freitagabend gegenüber. Weilheim kämpft mit Auf und Abs, während Jesingen nach dem späten Ausgleich gegen Berkheim neuen Mut schöpfte. Ein Sieg wäre für beide Seiten ein wichtiger Schritt, um den Anschluss an das Mittelfeld zu wahren.
Ein echtes Duell auf Augenhöhe: Kirchheim und Ebersbach liegen punktgleich auf den Rängen vier und fünf. Der VfL präsentierte sich zuletzt treffsicher, während Ebersbach nach dem 0:5 in Heiningen auf Wiedergutmachung aus ist. Die Gäste verfügen über eine der besten Defensiven der Liga, müssen aber zeigen, dass sie die heftige Niederlage weggesteckt haben. Kirchheim kann mit einem Sieg in die Spitzengruppe vorstoßen – ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams.
Nach dem Achtungserfolg in Donzdorf will Frickenhausen zu Hause nachlegen. Der FCF zeigte beim 1:1 beim Tabellenführer eine reife Leistung, nun gilt es, diese Form gegen den abstiegsbedrohten TSV Oberboihingen zu bestätigen. Die Gäste reisen mit fünf Punkten an und stehen unter Druck, endlich wieder einen Dreier einzufahren. Frickenhausen gilt als Favorit, darf aber nicht den Fehler machen, den Gegner zu unterschätzen.
Abstiegskampf pur: Der Vorletzte empfängt den Zwölften. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Konkurrenz zu halten. Berkheim musste sich mit einem Unentschieden zufrieden geben, während Plochingen zuletzt mit zwei Siegen in Folge wieder Hoffnung schöpfte. Besonders die Offensive beider Teams ist noch nicht richtig in Fahrt – es dürfte ein emotionales Duell werden, in dem Leidenschaft und Zweikampfhärte entscheidend sind.
Für den Tabellenführer steht ein gefährliches Auswärtsspiel an. Türkspor Nürtingen hat zwar nur zehn Punkte, aber mit zwanzig erzielten Toren eine der besten Offensiven im Mittelfeld. Donzdorf reist ungeschlagen an, ließ jedoch zuletzt beim 1:1 gegen Frickenhausen Federn. Die Elf von Manuel Doll wird gefordert sein, gegen den torgefährlichen Gegner kompakt zu stehen. Für Türkspor bietet sich die Chance, den Favoriten zu ärgern und sich selbst von unten abzusetzen.
Der Aufsteiger Denkendorf empfängt den Tabellenzweiten aus Heiningen. Denkendorf hat sich in der Liga etabliert und zeigte beim 2:2 in Oberboihingen Moral, während Heiningen nach dem 5:0 über Ebersbach in Galaform ist. Die Gäste kommen mit der torhungrigsten Offensive der Liga – 37 Treffer in acht Spielen sprechen Bände. Ein Duell, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional für Hochspannung sorgen dürfte.
Beide Mannschaften gehören zu den positiven Überraschungen der Saison. Faurndau bleibt als Aufsteiger weiter ungeschlagen seit dem ersten Spieltag und hat nach acht Partien schon 19 Punkte gesammelt. RSK Esslingen reist mit zwei Siegen in Serie an und will seine starke Form bestätigen. Es trifft also geballtes Selbstvertrauen aufeinander. Faurndau wird versuchen, mit Offensivwucht das Spiel zu dominieren, während Esslingen über Stabilität und Effizienz kommt. Ein Duell mit Potenzial zum Spiel des Tages.
