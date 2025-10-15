Donzdorf reist zu Türkspor – Heiningen beim Aufsteiger gefordert

Abstiegskampf pur: Der Vorletzte empfängt den Zwölften. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Konkurrenz zu halten. Berkheim musste sich mit einem Unentschieden zufrieden geben, während Plochingen zuletzt mit zwei Siegen in Folge wieder Hoffnung schöpfte. Besonders die Offensive beider Teams ist noch nicht richtig in Fahrt – es dürfte ein emotionales Duell werden, in dem Leidenschaft und Zweikampfhärte entscheidend sind.

Für den Tabellenführer steht ein gefährliches Auswärtsspiel an. Türkspor Nürtingen hat zwar nur zehn Punkte, aber mit zwanzig erzielten Toren eine der besten Offensiven im Mittelfeld. Donzdorf reist ungeschlagen an, ließ jedoch zuletzt beim 1:1 gegen Frickenhausen Federn. Die Elf von Manuel Doll wird gefordert sein, gegen den torgefährlichen Gegner kompakt zu stehen. Für Türkspor bietet sich die Chance, den Favoriten zu ärgern und sich selbst von unten abzusetzen.

---

Der Aufsteiger Denkendorf empfängt den Tabellenzweiten aus Heiningen. Denkendorf hat sich in der Liga etabliert und zeigte beim 2:2 in Oberboihingen Moral, während Heiningen nach dem 5:0 über Ebersbach in Galaform ist. Die Gäste kommen mit der torhungrigsten Offensive der Liga – 37 Treffer in acht Spielen sprechen Bände. Ein Duell, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional für Hochspannung sorgen dürfte. ---