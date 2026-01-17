Donzdorf, Mühlhausen, Hegau: Favoriten setzen Zeichen

Die Schlossparkhalle in Geislingen war am heutigen Samstag wieder das, was sie an diesem Wochenende sein soll: ein enger, lauter Resonanzraum für Frauenfußball, in dem zwölf Minuten genügen, um Sicherheit zu gewinnen – oder alles zu verlieren. Der 23. Kleider-Müller-Cup startete mit einem vollen Vorrundentag in drei Gruppen. Einige Teams drückten dem Turnier früh ihren Stempel auf, andere suchten zwischen schnellen Gegentoren und kurzen Pausen nach Halt. Und über allem stand die besondere Mischung aus sportlichem Anspruch und dem Rahmen, den der TSV Geislingen mit einer kostenfreien DKMS-Registrierungsaktion bewusst über das Spielfeld hinaus spannt.

Gruppe 1: Donzdorf führt, Frommern bleibt dran In der Gruppe 1 setzte sich der 1. FC Donzdorf an die Spitze. Die Bilanz ist klar: 15:3 Tore und zehn Punkte. Donzdorf startete mit einem 6:1 gegen die SG Wurmlingen/Nendingen, gewann 3:1 gegen den SV Unterjesingen und schlug den Zeller FV deutlich mit 5:0. Ein 1:1 gegen TSV Frommern II brachte einen Punktverlust, änderte aber nichts am Eindruck: Donzdorf war in dieser Vorrunde stabil und effizient.

Ein Turnier, das Tempo und Haltung verbindet Der Kleider-Müller-Cup ist als zweitägiger Wettbewerb angelegt und wirkt schon am ersten Tag wie ein Marathon. Gespielt wird durchgehend zwölf Minuten – genug Zeit für Struktur, aber kurz genug, dass jeder Fehler sofort nachhallt. Am Samstag reihten sich die Spiele ab 12 Uhr in dichter Folge aneinander, ohne lange Luftlöcher, ohne Ausreden. Während auf dem Feld Technik, Laufbereitschaft und Ordnung gefragt waren, setzte das Turnier parallel ein gesellschaftliches Zeichen: In der Halle lief eine kostenfreie DKMS-Registrierungsaktion, die dem Wochenende eine zusätzliche, ernste Dimension gab.

Der TSV Frommern folgte mit 15:0 Toren und neun Punkten – eine auffällige Mischung aus Wucht nach vorn und konsequenter Defensive. Frommern eröffnete mit einem 4:0 gegen Frommern II, ließ beim 6:0 gegen Zeller FV keine Zweifel aufkommen und blieb auch beim 5:0 gegen Unterjesingen ohne Gegentor. In dieser Gruppe blieb der Kampf um die Verfolgerplätze intensiv: Der Zeller FV kam ebenfalls auf neun Punkte, allerdings bei 11:14 Toren. Zeller gewann gegen Unterjesingen 3:2, schlug Wurmlingen/Nendingen 3:1 und setzte sich gegen Frommern II mit 5:0 durch, musste aber die klare Niederlage gegen Donzdorf hinnehmen.

Unten in der Gruppe wurden die Unterschiede brutal sichtbar. Unterjesingen endete bei 9:11 Toren und drei Punkten, Wurmlingen/Nendingen bei 7:9 Toren und ebenfalls drei Punkten. Frommern II blieb bei einem Punkt und einem Torverhältnis von 1:21 – ein harter Turniertag in einer Gruppe, die vorne keine Nachlässigkeit zuließ.

Gruppe 2: Mühlhausen marschiert, Ingolstadt U18 folgt

In der Gruppe 2 war der 1. FC Mühlhausen der klare Maßstab: 16:2 Tore, zwölf Punkte. Schon das 7:0 gegen die SG TSV Geislingen/SG Vöhringen setzte den Ton, das 2:0 gegen den FC Ingolstadt U18 bestätigte ihn. Später folgte ein 5:1 gegen den TV Derendingen – Mühlhausen wirkte über den Tag hinweg gefestigt und zielstrebig.

Der FC Ingolstadt U18 wurde Zweiter mit 8:2 Toren und neun Punkten. Der 3:0-Sieg gegen Derendingen und der 3:0-Erfolg gegen Geislingen/Vöhringen unterstrichen die Konstanz. Dahinter landete TSV Frommern U18 bei 11:6 Toren und vier Punkten, punktgleich mit dem TV Derendingen (6:11 Tore, vier Punkte). Das direkte 2:2 zwischen Frommern U18 und Derendingen zeigte früh, wie eng dieser Teil der Tabelle werden konnte. Am Ende blieb die SG TSV Geislingen/SG Vöhringen ohne Punkt und kam auf 1:21 Tore – die deutlichen Ergebnisse spiegeln die Wucht wider, mit der die Spitzenteams in dieser Gruppe agierten.

Gruppe 3: Hegauer FV behauptet sich, Ingolstadt II im Nacken

Auch in der Gruppe 3 kristallisierten sich zwei Teams heraus. Der Hegauer FV beendete den Tag auf Rang eins mit 13:7 Toren und zehn Punkten. Herausragend war das 5:1 gegen die SGM SV Bierlingen/TSV Trillfingen, dazu kam ein 3:2 gegen den FC Ingolstadt 04 II sowie ein 3:2 gegen den TSV Albeck. Das 2:2 gegen Deuchelried zeigte, dass selbst der Spitzenreiter nicht durchmarschierte – aber er blieb in den entscheidenden Momenten stabil.

Der FC Ingolstadt 04 II folgte mit 15:3 Toren und neun Punkten, startete mit einem 5:0 gegen Deuchelried, legte ein weiteres 5:0 gegen Bierlingen/Trillfingen nach und schlug Ofterdingen 3:0. Das knappe 2:3 gegen den Hegauer FV kostete am Ende den Gruppensieg. Dahinter blieb es offen: TSV Albeck kam auf 5:5 Tore und vier Punkte, SV Deuchelried auf 8:10 Tore und vier Punkte, TSV Ofterdingen auf 4:10 Tore und vier Punkte. Bierlingen/Trillfingen blieb ohne Punkt (2:12 Tore).

Der Samstag als Wegweiser – ohne Endpunkt

Dieser erste Turniertag lieferte mehr als Tabellen: Er zeigte, wie schnell sich in zwölf Minuten Hierarchien bilden können. Donzdorf führte die Gruppe 1 an, Mühlhausen dominierte die Gruppe 2, der Hegauer FV behauptete sich in der Gruppe 3 – und doch ist nichts entschieden, weil das Turnier seine Spannung aus dem zweiten Tag zieht. Am morgigen Sonntag, 18. Januar 2026, geht es weiter: Ab 9:13 Uhr starten die nächsten Gruppenspiele, bevor die Zwischenrunde neue Konstellationen schafft. Am Ende stehen zwei Endspiele als Höhepunkt: Das Spiel um Platz drei um 16:44 Uhr und das Finale um 16:57 Uhr. Dann wird aus der Vorrundenleistung ein Urteil – und aus einem guten Samstag entweder ein Sprungbrett oder eine Erinnerung daran, wie schmal die Kante in der Halle ist.