Donzdorf festigt Spitze – Weilheim trotzt Heiningen ein Remis ab

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils hielt, was er versprach: Spannung, Tore und kleine Überraschungen. Spitzenreiter Donzdorf untermauerte mit einem souveränen 5:0 in Geislingen seine Titelambitionen, während Heiningen beim 1:1 in Weilheim wichtige Punkte liegen ließ. Ebersbach bleibt nach dem 4:1 in Berkheim auf Tuchfühlung, Faurndau und Esslingen festigten ihre Position in der Spitzengruppe. Im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für Berkheim und Geislingen II – während Jesingen knapp verliert, Plochingen trotz guter Leistung leer ausgeht.

Donzdorf untermauerte seine Dominanz mit einem standesgemäßen Auswärtssieg beim Tabellenletzten. Bereits nach einer knappen Viertelstunde stellte Luca Bundschu (14.) die Weichen auf Sieg. Tolunay Gedik (25., 50.) und Josip Škrobić (45., 51.) bauten das Ergebnis aus, ehe Donzdorf die Partie souverän zu Ende spielte. Für die Mannschaft von Manuel Doll war es der zehnte Saisonsieg – verbunden mit der Rückkehr an die Tabellenspitze. Geislingen II dagegen bleibt mit nur einem Punkt abgeschlagen Letzter und steuert auf die Kreisliga zu.

In einem intensiven Spiel setzte sich der VfL Kirchheim/Teck knapp, aber verdient gegen Frickenhausen durch. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte sorgte Fotios Adeneler für die Führung (53.). Der FCF kam nach einem verwandelten Strafstoß von Claudio Portale (72.) zurück, doch in der Schlussminute schlug Adeneler erneut zu (90.) und sicherte Kirchheim den achten Saisonsieg. Mit nun 24 Punkten bleibt der VfL in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte, während Frickenhausen weiter im Mittelfeld stagniert und den Anschluss nach oben verliert.

Die TSG Salach erwischte einen Traumstart und ging bereits in der 3. Minute durch Albian Fetaj in Führung. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und kamen in der 33. Minute durch Sergi Alcala Santiago zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten, doch die Entscheidung fiel erst kurz vor dem Ende: Umut Sat übernahm in der 88. Minute Verantwortung und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand.

Faurndau rehabilitierte sich nach dem Dämpfer in Donzdorf und bezwang Oberboihingen mit 3:1. Dario Pepe brachte die Hausherren in Führung (20.), ehe Thomas Mönckert kurz vor der Pause ausglich (42.). Nach dem Seitenwechsel drückte Faurndau aufs Tempo: Philipp Hänßler (66.) und Niklas Roth (81.) sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung. Der Aufsteiger bleibt damit fester Bestandteil der Spitzengruppe und beweist Woche für Woche, dass er kein Zufallsgast im oberen Tabellendrittel ist. ---

Ein spätes Tor ließ das Nürtingen jubeln: In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Alperen Kidik (90.+2) und sicherte Türkspor einen wichtigen 1:0-Heimsieg. Denkendorf verteidigte lange diszipliniert, blieb offensiv aber blass. Für Türkspor war es der vierte Sieg der Saison – ein Erfolg, der im engen Mittelfeld Gold wert ist. ---

Ebersbach/ Fils festigte mit einem souveränen Auswärtssieg beim stark abstiegsgefährdeten Berkheim seine Position im Titelrennen. Moritz Roos avancierte mit einem Doppelpack (15., 45.) zum Matchwinner, ehe Manuel Tamas (61.) und Marco Milles (71.) nachlegten. Berkheim konnte nur kurz durch Alexandros Dallas (69.) verkürzen. Ebersbach bleibt mit zehn Siegen aus 13 Spielen ganz oben dran – Berkheim dagegen taumelt der Kreisliga entgegen. ---

Das Topspiel hielt, was es versprach. Aufsteiger Weilheim trotzte dem Tabellenführer ein starkes 1:1 ab und bewies erneut, dass er mit den Großen mithalten kann. Finn Schubarth brachte die Gastgeber nach einer Stunde in Führung (63.), ehe Berk Baybüyük nur fünf Minuten später ausglich (68.). In einer intensiven Schlussphase drängte Heiningen auf den Sieg, musste aber in Unterzahl (Gelb-Rot gegen Alexander Meyer, 91.) den Punkt akzeptieren. Heiningen bleibt Zweiter, verpasst aber die Chance, Donzdorf zu überholen – Weilheim bestätigt seine starke Saisonleistung. ---

Esslingen bleibt ein heißer Kandidat für die Top fünf. Gegen tapfer kämpfende Jesinger behielt die Elf von Marko Kovacic mit 2:1 die Oberhand. Moritz Ragg (49.) und Finn Hammerle (73.) trafen für den Aufsteiger, der über weite Strecken das Spiel kontrollierte. Daniel Kannapin sorgte mit dem späten Anschlusstreffer (84.) für Spannung, doch RSK brachte den Sieg über die Zeit. Esslingen bleibt oben dran, Jesingen steckt trotz engagierter Leistung weiter im Kampf gegen den Abstieg.

