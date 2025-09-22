Donzdorf entscheidet Topspiel für sich

Im mit Spannung erwarteten Topspiel der Liga setzte sich der 1. FC Donzdorf am Freitagabend auswärts beim 1. FC Heiningen mit 3:1 (1:0) durch und unterstrich damit seine Ambitionen in der Spitzengruppe.

Die Partie begann mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Heiningen versuchte früh Druck aufzubauen, doch die Donzdorfer Defensive stand sicher. In der 21. Minute dann der erste Knackpunkt. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Melih Karahan behielt die Nerven und verwandelte souverän zum 0:1. Heiningen tat sich in der Folge schwer, klare Chancen herauszuspielen, sodass die Gäste mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause gingen.