Donzdorf entscheidet Topspiel für sich

Im mit Spannung erwarteten Topspiel der Liga setzte sich der 1. FC Donzdorf am Freitagabend auswärts beim 1. FC Heiningen mit 3:1 (1:0) durch und unterstrich damit seine Ambitionen in der Spitzengruppe.
Die Partie begann mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Heiningen versuchte früh Druck aufzubauen, doch die Donzdorfer Defensive stand sicher. In der 21. Minute dann der erste Knackpunkt. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Melih Karahan behielt die Nerven und verwandelte souverän zum 0:1. Heiningen tat sich in der Folge schwer, klare Chancen herauszuspielen, sodass die Gäste mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause gingen.
Kurz nach Wiederanpfiff schlug Donzdorf erneut zu. In der 47. Minute nutzte Ferhat Hamamci eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Hausherren und erhöhte auf 0:2. Doch Heiningen gab sich nicht geschlagen. Angetrieben von den heimischen Fans kämpfte sich die Mannschaft zurück ins Spiel. In der 65. Minute war es schließlich Carmelo Trumino, der nach Vorarbeit von Alexander Meyer zum 1:2 traf und die Hoffnung im Heiningen-Lager zurückbrachte. In einer hitzigen Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, doch Donzdorf blieb abgeklärt. In der 90. Minute sorgte Josip Škrobić mit seinem vierten Saisontor für die Entscheidung, 1:3 und gleichzeitig der Endstand.
Der 1. FC Donzdorf zeigte im Spitzenspiel eine reife Leistung. Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, kompakte Defensive und ein effektiver Auftritt in den entscheidenden Momenten machten den Unterschied. Heiningen bot über weite Strecken Paroli, musste sich aber letztlich geschlagen geben.