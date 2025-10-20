Donzdorf bleibt ungeschlagen, TSV RSK Esslingen gewinnt 6:4-Spektakel

Der Abschluss des 9. Spieltags in der Bezirksliga Neckar/Fils brachte ein Torfeuerwerk und einige Überraschungen. Tabellenführer Donzdorf blieb weiter ungeschlagen, während Heiningen seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Faurndau und Esslingen lieferten sich ein spektakuläres 10-Tore-Spiel, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde.
---
Ein Spiel, das in Erinnerung bleibt – allerdings aus völlig unterschiedlichen Gründen. Die TSG Salach legte einen furiosen Start hin und stellte die Weichen schon in der Anfangsphase auf Sieg. Bereits nach sieben Minuten eröffnete Gökdeniz Celik den Torreigen zum 0:1. Nur vier Minuten später erhöhte Umut Sat auf 0:2, ehe Rudi Prontkelevic in der 13. Minute auf 0:3 stellte. Salach spielte weiter wie im Rausch: Umut Sat traf erneut in der 17. Minute, Maik Lissner legte in der 19. das 0:5 nach. Nico Schaile sorgte mit dem sechsten Treffer (30. Minute) für eine Demonstration der Gästeoffensive.
Kurz vor der Pause zeigte Geislingen II Moral und kam durch zwei Treffer in der 45. und 45.+2 Minute auf 2:6 heran – ein kurzes Lebenszeichen in einer ansonsten einseitigen Partie. Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb Salach eiskalt. Wieder war es Umut Sat, der in der 68. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages das 2:7 erzielte. Geislingen II traf in der 87. Minute zum 3:7, doch die Schlussphase gehörte erneut den Gästen. Rudi Prontkelevic schraubte in der 90.+3 Minute das Ergebnis auf 3:8, ehe Enrico Savarese in der 90.+6 Minute den 9:3-Endstand perfekt machte.
---
Die Gäste aus Jesingen erwischten den besseren Start und gingen in der 17. Minute durch Timo Mader mit 1:0 in Führung. Doch Weilheim antwortete prompt und kam nur acht Minuten später zum Ausgleich: Finn Schubarth traf in der 25. Minute zum 1:1. Die Gastgeber blieben anschließend am Drücker und drehten noch vor der Pause das Spiel. In der 37. Minute sorgte Mike Tausch mit seinem Treffer für das 2:1 und die Halbzeitführung. In der 55. Minute machte Jannick Hoyler mit dem 3:1 alles klar.
---
Der VfL Kirchheim musste sich knapp mit 1:2 geschlagen geben. Argjend Shalaj brachte die Gastgeber früh in der 12. Minute in Führung. Doch nach der Pause drehte Ebersbach die Partie innerhalb von fünf Minuten: Fabian Franke traf in der 50. Minute zum Ausgleich, Felix Weisl legte in der 55. Minute den Siegtreffer nach. In der Schlussphase schwächten sich die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte für Fabio Brandner (88.), doch Kirchheim konnte die Überzahl nicht mehr nutzen.
---
Der 1. FC Frickenhausen und der TSV Oberboihingen trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste gingen in der 36. Minute durch Simon Herthneck in Führung, ehe Denis Köhler in der 43. Minute ausglich. Kurz vor der Pause brachte Marvin Schweizer (45.+1) Oberboihingen erneut in Front, doch Robin Feuchter sorgte in der 56. Minute für den Ausgleich. Beide Teams lieferten sich ein kampfbetontes Duell, das ohne Sieger endete.
---
Heiningen untermauerte seine Aufstiegsambitionen mit einem klaren 5:0-Auswärtssieg in Denkendorf. Tim Glaser brachte die Gäste früh in der 7. Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause (45.+2) auf 3:0, nachdem Kevin Vincek in der 28. Minute bereits das zweite Tor erzielt hatte. Alexander Meyer (75.) und Dennis Kleber (89.) machten den Kantersieg perfekt. Mit 42 Toren in neun Spielen stellt Heiningen den besten Angriff der Liga und bleibt Donzdorf dicht auf den Fersen. Denkendorf musste dagegen eine bittere Heimniederlage hinnehmen.
---
Ein denkwürdiges Spiel erlebten die Zuschauer in Faurndau: In einem wahren Offensivspektakel unterlag der FV Vorwärts dem TSV RSK Esslingen mit 4:6. Faurndau führte nach 36 Minuten durch Tore von Tom Janik (17.), Samuele Runza (24.) und Roberto Nicolosi (36.) bereits mit 3:0. Doch dann folgte der totale Umschwung: Tilman Weißenborn traf in der 40., 44., 54. und 61. Minute gleich viermal, dazwischen erzielte Till Hammerle (49.) das 3:3. Samuele Runza (76.) verkürzte noch einmal, ehe Finn Hammerle in der 90. Minute den Endstand herstellte. Trotz einer Roten Karte für Milan Zeljkovic (81.) brachte Esslingen den Sieg über die Zeit.
---
Der FV Plochingen siegte beim TSV Berkheim in einer dramatischen Partie mit 3:2. Kyriakos Konstantinidis brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, doch Sebastian Franken drehte die Partie mit Treffern in der 48. und per Foulelfmeter in der 53. Minute. In der Nachspielzeit überschlug sich das Geschehen: Sebastian Munz glich in der 94. Minute zum 2:2 aus, doch Kai Weber traf in der 97. Minute zum vielumjubelten Sieg für Plochingen.
---
Tabellenführer Donzdorf gab sich auch in Nürtingen keine Blöße und gewann mit 2:1. Patrick Gaugel traf in der 8. Minute per Foulelfmeter, Jonathan Sedlmayer legte in der 39. Minute nach. Türkspor kam in der Nachspielzeit durch Ardi Kryeziu (90.) noch zum Anschlusstreffer, konnte die Heimniederlage aber nicht verhindern. Donzdorf bleibt nach neun Spielen ungeschlagen an der Spitze, während Nürtingen im Tabellenmittelfeld stagniert.
