Donzdorf bleibt ungeschlagen, TSV RSK Esslingen gewinnt 6:4-Spektakel

Ein Spiel, das in Erinnerung bleibt – allerdings aus völlig unterschiedlichen Gründen. Die TSG Salach legte einen furiosen Start hin und stellte die Weichen schon in der Anfangsphase auf Sieg. Bereits nach sieben Minuten eröffnete Gökdeniz Celik den Torreigen zum 0:1. Nur vier Minuten später erhöhte Umut Sat auf 0:2, ehe Rudi Prontkelevic in der 13. Minute auf 0:3 stellte. Salach spielte weiter wie im Rausch: Umut Sat traf erneut in der 17. Minute, Maik Lissner legte in der 19. das 0:5 nach. Nico Schaile sorgte mit dem sechsten Treffer (30. Minute) für eine Demonstration der Gästeoffensive.

Kurz vor der Pause zeigte Geislingen II Moral und kam durch zwei Treffer in der 45. und 45.+2 Minute auf 2:6 heran – ein kurzes Lebenszeichen in einer ansonsten einseitigen Partie. Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb Salach eiskalt. Wieder war es Umut Sat, der in der 68. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages das 2:7 erzielte. Geislingen II traf in der 87. Minute zum 3:7, doch die Schlussphase gehörte erneut den Gästen. Rudi Prontkelevic schraubte in der 90.+3 Minute das Ergebnis auf 3:8, ehe Enrico Savarese in der 90.+6 Minute den 9:3-Endstand perfekt machte.

