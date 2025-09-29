Donzdorf bleibt ungeschlagen – Faurndau feiert Schützenfest

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils bot Dramatik pur: Donzdorf siegte souverän im Topspiel, Heiningen meldete sich mit einem Torfestival zurück, und Aufsteiger Faurndau gewann ein denkwürdiges Spektakel gegen Kirchheim/Teck. Auch im Keller gab es Bewegung – Jesingen setzte ein Ausrufezeichen, Geislingen II ging erneut unter.

Esslingen musste sich trotz guter Moral mit einem Remis begnügen. Alperen Albayrak brachte Türkspor in der 10. Minute in Führung. Kurz darauf vergab Maurice Regber per Foulelfmeter die große Ausgleichschance (34.), doch Anastasios Ketsemenidis traf zwei Minuten später zum 1:1. Tilman Weißenborn drehte die Partie in der 43. Minute, ehe Nikita Levenko in der 75. Minute zum 2:2-Endstand traf. Beide Teams bleiben im unteren Mittelfeld.

Eine Überraschung gelang Jesingen mit einem klaren Heimsieg über Frickenhausen. Antonio Carfagna brachte die Gastgeber schon in der sechsten Minute in Führung. Endrit Duraku glich nach 36 Minuten für den Favoriten aus, doch nach der Pause drehte Jesingen auf: Dominik Salinovic traf in der 54. Minute zum 2:1, ehe Sascha Flegel (88.) und Veli Boz (90.+4) in der Schlussphase für die Entscheidung sorgten. Jesingen verschafft sich Luft im Keller, Frickenhausen verpasst den Sprung an die Spitze.

Salach setzte seine Serie fort und feierte den vierten Saisonsieg. Umut Sat eröffnete bereits in der 7. Minute, Anastasios Kivotidis erhöhte drei Minuten später. Nach der Pause sorgte Gökdeniz Celik mit einem Doppelpack (50., 63. per Foulelfmeter) für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Nils Müller in der 76. Minute, doch Max Weber stellte in der 84. Minute den Endstand her. Salach bleibt oben dran, Berkheim verharrt im Tabellenkeller. ---

Geislingen II erlebte erneut einen bitteren Nachmittag. Morris Maier (24.) und Jannick Hoyler (27.) stellten früh die Weichen für Weilheim. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Orkun Genca in der 48. Minute brachen alle Dämme: Michael Hartig (65.), Gabriele Giacobbe (79.) und Nai Pascal Amekpo (90.) schraubten das Ergebnis auf 5:0. Geislingen bleibt punktlos am Tabellenende, Weilheim klettert ins Mittelfeld. ---

Heiningen zeigte seine ganze Offensivkraft. Nach torloser Anfangsphase brach Yaya Pelayo Schwenk in der 42. Minute den Bann, Carmelo Trumino legte nur zwei Minuten später nach. Nach der Pause erhöhten Kevin Vincek (51.) und erneut Trumino (61.), dazwischen traf Dominik Alt (53.) für Oberboihingen. Ein Eigentor von Thomas Burkhardt (70.) leitete den Schlussspurt ein: Tim Glaser (80.) und Bent Hofele (83.) sorgten für den 7:1-Endstand. Heiningen bleibt mit 26 Treffern die torhungrigste Mannschaft der Liga. ---

Donzdorf untermauerte im Spitzenspiel seine Titelambitionen. Trotz einer Roten Karte gegen Patrick Liebl in der 12. Minute spielten die Gastgeber wie entfesselt. Melih Karahan verwandelte in der 26. Minute einen Elfmeter, Josip Škrobić erhöhte innerhalb von acht Minuten mit einem Doppelpack (29., 34.) auf 3:0. Ebersbach fand keine Antwort und bleibt hinter der Spitzengruppe zurück. Donzdorf bleibt nach sechs Spielen ungeschlagen Tabellenführer. ---

Plochingen witterte früh die Chance auf den ersten Saisonsieg, als Steven Schötz in der 13. Minute traf. Doch Denkendorf bewies in Hälfte zwei Durchschlagskraft: Nico Riccio glich in der 57. Minute aus, Dominik Lleshaj sorgte in der 85. Minute für die Führung. In der Nachspielzeit machte Timo Müller (90.+1) alles klar. Plochingen steckt mit nur einem Punkt tief im Keller, während Aufsteiger Denkendorf sich mit zwölf Punkten im oberen Drittel etabliert.. ---

Ein denkwürdiges Spiel erlebten die Zuschauer in Faurndau: zwölf Tore, ständige Führungswechsel und zwei überragende Offensivreihen. Christoph Mayer brachte Faurndau in der 11. Minute in Front, ehe Nico Crisigiovanni (20.) ausglich. Roberto Nicolosi (ebenfalls 20.) drehte das Spiel innerhalb weniger Sekunden wieder auf die Seite der Heimelf. Argjend Shalaj (23.), Fotios Adeneler (37.) und erneut Shalaj (40.) sorgten für ein 4:2 für Kirchheim zur Pause. Doch nach dem Seitenwechsel explodierte Faurndau: Dario Pepe (48.), Philipp Hänßler (57.), Dogukan Dogan (67.), erneut Nicolosi (71.) und Tom Janik (90.) machten aus einem Rückstand ein 7:4. Shalaj verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal, doch das änderte nichts am sensationellen 7:5-Sieg. Faurndau springt damit als Aufsteiger auf Rang drei, Kirchheim fällt auf Platz acht zurück.

