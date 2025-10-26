Donzdorf bleibt makellos – Heiningen und Esslingen brillieren offensiv

Ein spannendes Spiel sahen die Zuschauer in Plochingen, wo der TSV Weilheim/Teck einen knappen 3:2-Auswärtssieg feierte. In einer intensiven Partie brachte Jannick Hoyler seine Mannschaft kurz vor der Pause in der 45. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff legte Felix Rueß das 2:0 nach. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen – Sebastian Munz traf in der 60. Minute zum Anschluss. Als Rueß in der 62. Minute erneut zuschlug, schien die Entscheidung gefallen. Doch Christian Mohr brachte in der 84. Minute mit seinem Treffer zum 2:3 noch einmal Spannung in die Partie. Am Ende reichte es für Weilheim, das mit einer disziplinierten Leistung drei Punkte mitnahm, während Plochingen weiter in der unteren Tabellenhälfte feststeckt. ---

Der SV Ebersbach/Fils bleibt im Spitzenfeld. Beim klaren 3:0-Heimerfolg gegen den TSV Denkendorf dominierte die Mannschaft über weite Strecken das Geschehen. Felix Weisl war dabei der überragende Mann auf dem Platz. Mit einem lupenreinen Hattrick binnen fünf Minuten entschied er das Spiel praktisch im Alleingang. In der 40. Minute eröffnete Weisl den Torreigen, erhöhte in der 43. Minute und setzte in der 45. Minute noch vor der Pause den Schlusspunkt. Denkendorf fand keine Mittel gegen die kompakte Ebersbacher Defensive. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Oberboihingen. Der TSV feierte mit einem 6:2 gegen Türkspor Nürtingen 73 einen furiosen Heimsieg. Früh profitierte Oberboihingen von einem Eigentor durch Nikita Levenko (14.), zwei Minuten später erhöhte Marvin Schweizer auf 2:0. Doch Türkspor antwortete: Mert Bucan verkürzte in der 30. Minute, Melik Öneri glich in der 49. Minute aus. Was danach folgte, war ein Offensivfeuerwerk der Gastgeber. Philipp Röseke (50.), Alan Fejzuli (52.), Alexander Jost (74.) und Nicolai Wallner (82.) machten den hohen Sieg perfekt. ---

Tabellenführer Donzdorf ließ gegen den TSV Berkheim nichts anbrennen und siegte mit 4:0. Nach einer kontrollierten ersten Hälfte eröffnete Josip Škrobić in der 51. Minute den Torreigen. Zehn Minuten später erhöhte Melih Karahan per Foulelfmeter auf 2:0. Škrobić legte in der 77. Minute mit seinem zweiten Treffer nach, bevor Tolunay Gedik in der Nachspielzeit (90.+4) den Endstand herstellte. Donzdorf bleibt damit ungeschlagen an der Spitze und untermauerte mit seine Titelambitionen. Berkheim dagegen steckt mit nur vier Punkten weiter tief im Tabellenkeller. ---

Der FV Vorwärts Faurndau bleibt das Überraschungsteam der Saison. Beim 4:1-Auswärtssieg in Jesingen zeigte die Elf von Trainerteam um große Kaltschnäuzigkeit. Dogukan Dogan brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung und erhöhte nach der Pause in der 51. Minute auf 2:0. Antonio Carfagna sorgte in der 61. Minute mit seinem Treffer für Hoffnung beim TSV, doch Samuele Runza (68.) und Dario Pepe (86.) machten alles klar. Faurndau bleibt damit in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen, während Jesingen nach der siebten Niederlage weiter im Tabellenkeller verharrt. ---

Die TSG Salach feierte beim 2:1-Heimerfolg gegen den VfL Kirchheim/Teck den sechsten Saisonsieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte traf Rudi Prontkelevic in der 51. Minute zur Führung. Acht Minuten später erhöhte Anastasios Kivotidis auf 2:0. Kirchheim versuchte zu reagieren und kam in der 71. Minute durch Meksud Čolić zum Anschluss. Trotz des Drucks der Gäste verteidigte Salach den Vorsprung mit Leidenschaft und sicherte sich so drei hart erkämpfte Punkte. ---

Ein Offensivfeuerwerk lieferte der 1. FC Heiningen ab und überrollte den FC Frickenhausen mit 6:0. Carmelo Trumino eröffnete den Torreigen bereits in der 3. Minute und legte in der 13. Minute nach. Bent Hofele erhöhte in der 22. Minute auf 3:0, ehe Tim Glaser in der 32. Minute nachlegte. Nach dem Seitenwechsel trafen Kevin Vincek (53.) und Safa Gürbüz (76.) zum Endstand. Heiningen zeigte sich in bestechender Form und bleibt mit 48 erzielten Treffern die torgefährlichste Mannschaft der Liga. ---