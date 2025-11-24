Donzdorf bleibt eiskalt – Heiningen und Ebersbach im Gleichschritt

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils bot reichlich Spektakel, klare Ansagen an der Spitze und Spannung bis in die Nachspielzeit. Tabellenführer Donzdorf hielt mit einem 2:1 gegen Salach Kurs auf den Titel, Heiningen und Ebersbach/Fils folgten mit eindrucksvollen Siegen. Während Kirchheim/Teck ein Derby knapp für sich entschied, meldete sich Frickenhausen mit einem wichtigen Heimerfolg gegen Nürtingen zurück. Im Keller feierte Oberboihingen einen Befreiungsschlag, während Berkheim und Geislingen II immer tiefer in die Krise rutschen.

Ein Befreiungsschlag für Denkendorf: Mit einer überzeugenden Leistung setzte sich der Aufsteiger klar gegen Berkheim durch. Marcello Di Fabio (34.) und Niko Deuschle (44.) sorgten bereits vor der Pause für eine beruhigende Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Sebastian Franken (54.) blieben die Gastgeber fokussiert – Steffen Zahner (62.) und Dominik Lleshaj (67.) machten alles klar. Denkendorf klettert auf Rang neun, Berkheim bleibt mit nur einem Sieg Tabellenfünfzehnter und steckt tief im Abstiegssumpf.

Nach vier sieglosen Spielen meldete sich Frickenhausen eindrucksvoll zurück. Dabei lief zunächst alles gegen die Gastgeber: Fatih Özkahraman brachte Türkspor früh in Führung (12.), ehe Claudio Portale per Strafstoß ausglich (63.). Nach der Führung durch Robin Feuchter (76.) schien die Partie entschieden, doch Frickenhausen legte nach – erneut Portale verwandelte sicher vom Punkt (86.). In der Nachspielzeit traf Arda Şenel (90.+1) zum 3:2-Endstand, kurz darauf parierte Torhüter Höschele noch einen Strafstoß. Ein Sieg, der Moral beweist – Frickenhausen rückt ins Tabellenmittelfeld vor, während Türkspor weiter stagniert.

Ein Spitzenspiel mit klarer Ansage: Heiningen ließ Aufsteiger Faurndau keine Chance und untermauerte eindrucksvoll seine Titelambitionen. Ein Eigentor von Jakob Becker brachte den Favoriten früh auf Kurs (6.), Safa Gürbüz legte doppelt nach (16., 33.), bevor Carmelo Trumino (45.+2) den Pausenstand herstellte. Der zwischenzeitliche Anschluss von Nicolosi (23.) blieb ohne Wirkung. Mit nun 65 erzielten Toren in 14 Spielen bleibt Heiningen die Offensivmacht der Liga. Faurndau dagegen kassierte die zweite klare Niederlage in den letzten drei Spielen und verliert etwas den Anschluss nach oben. ---

Oberboihingen feierte im Heimspiel einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Zwar ging Geislingen durch Marc-Ivan Tchamdjou (2.) in Führung, doch Nicolai Wallner glich postwendend aus (4.). Nach dem erneuten Rückstand durch Adedapo (34.) drehte Oberboihingen die Partie dank einer starken zweiten Hälfte: Philipp Röseke (67.), Simon Herthneck (80.) und Valentin Maier (86.) sorgten für den umjubelten 4:2-Endstand. Damit verschaffen sich die Gastgeber etwas Luft, während Geislingen II weiter sieglos am Tabellenende verharrt. ---

Der Spitzenreiter bleibt eiskalt und gewinnt auch knappe Spiele. Zwar brachte Umut Sat die Gäste überraschend in Führung (23.), doch Donzdorf blieb ruhig und geduldig. Marvin Herbinger glich kurz nach der Pause aus (49.), ehe Jonathan Sedlmayer (58.) die Partie drehte. Diesen knappen Vorsprung brachte Donzdorf über die Zeit. Der elfte Saisonsieg bedeutet Weiterhin die Tabellenführung – Donzdorf wirkt gefestigt und unaufgeregt. ---

Ebersbach/Fils bleibt der große Gewinner der letzten Wochen. Mit dem 4:2 über Aufsteiger Weilheim/Teck feierte der SVE den elften Sieg im 14. Spiel und schloss nach Punkten zu Heiningen auf. Felix Weisl traf früh (5.), ehe Hoyler kurz vor der Pause ausglich (45.+2). Nach dem Seitenwechsel zeigte Ebersbach seine Effizienz: Grünenwald (67.), Tamas (73.) und Franke (88.) stellten auf 4:1, bevor Reick (90.+2) Ergebniskosmetik betrieb. Ebersbach präsentiert sich derzeit als perfekte Mischung aus Stabilität und Spielfreude. ---

Das Derby entschied der VfL knapp für sich. Jesingen verteidigte lange leidenschaftlich und hielt die Partie offen, ehe Leotrim Shala in der 75. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Kirchheim festigt damit Rang fünf und bleibt im erweiterten Spitzenfeld, während Jesingen kämpferisch überzeugte, aber erneut ohne Punkte dasteht. Für die Gäste wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend prekär.

