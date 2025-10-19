 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Der Donsbacher Osman Aktas setzt zum Schnittstellenpass an. Links beobachtet Furkan Cakmak, rechts Marc Lacher vom FC Flammersbach, was passieren wird: Der Ball wird zur Ecke abgewehrt. © Henrik Schneider
Donsbach nimmt Punkte mit

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga hat der SSV Donsbach mit seinem Sieg in Flammersbach einen Schritt nach vorn gemacht. Ein Spieler steckte beim Gäste-Sieg im Schwitzkasten +++

Dillenburg. Nach dem elften Spieltag der Fußball-B-Liga Dillenburg trennen sich so langsam Spreu und Weizen. Im FC Flammersbach, SSV Wissenbach und SSV Haigerseelbach schafften es die Teams auf den hinteren drei Plätzen nicht, den Abstand zum Tabellenmittelfeld zu verkürzen. Spitzenreiter Türkgücü Dillenburg vergrößerte den Abstand auf so manchen Verfolger: Der SSV Dillenburg, der SSV Langenaubach und der SV Oberscheld hatten in ihren Spielen einige Mühe.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

