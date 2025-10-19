Donsbach nimmt Punkte mit

Dillenburg. Nach dem elften Spieltag der Fußball-B-Liga Dillenburg trennen sich so langsam Spreu und Weizen. Im FC Flammersbach, SSV Wissenbach und SSV Haigerseelbach schafften es die Teams auf den hinteren drei Plätzen nicht, den Abstand zum Tabellenmittelfeld zu verkürzen. Spitzenreiter Türkgücü Dillenburg vergrößerte den Abstand auf so manchen Verfolger: Der SSV Dillenburg, der SSV Langenaubach und der SV Oberscheld hatten in ihren Spielen einige Mühe.