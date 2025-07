Sitzball: Planigs Dennis Mastel (grünes Trikot) und der Pfaffen-Schwabenheimer Keeper Berkant Erdogan. Foto: Edgar Daudistel

Donnerwetter im Verbandspokal Fast alle Spiele im Kreis Bad Kreuznach müssen abgebrochen werden +++ Bereits in der Woche werden diese Partien neu angesetzt Verlinkte Inhalte Verbandspokal Südwest Fon. Finthen SG RWO Alzey/TV Lonsheim Pfeddersheim Wackernheim + 14 weitere

Region. Was war das für ein Donnerwetter-Wochenende in der ersten Runde des südwestdeutschen Verbandspokals?! Während es etwa Verbandsliga-Absteiger TSG Pfeddersheim bereits am Freitagabend mit dem rekordverdächtigen 25:0 gegen die neugegründete SG RWO Alzey/TV Lonsheim sportlich krachen ließ, machte am Sonntag Gewitter mit Starkregen einigen Vereinen besonders an der Nahe ein Strich durch die Rechnung.

In Mittelreidenbach wurde gar nicht erst angepfiffen So mussten die Partien der SG Soonwald in Stromberg (gegen SV Oberhausen), der SG Guldenbachtal in Windesheim (gegen den TuS Winzenheim), des VfL Simmertal (gegen die SG Merxheim) kurz nach der Pause bereits abgebrochen werden. Im Derby zwischen dem TuS Waldböckelheim und dem TSV Bockenau war schon vor dem Pausenpfiff zwangsweise Schluss. Und auch in Rheinhessen fielen einige Partien aus. Die Schiedsrichter vor Ort konnten aufgrund der Wetterverhältnisse die Sicherheit der Sportler und Zuschauer nicht mehr garantieren. In Mittelreidenbach wurde das Pokalduell gegen den SC Birkenfeld gar nicht erst angepfiffen.

Das Spätspiel der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein gegen den TuS Hackenheim wurde vorsorglich um eine halbe Stunde nach hinten verlegt. Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Das Spiel können die Fußballfans der Region aber im Re-Live in unserem online-Angebot „Fußball live“ unter www.allgemeine-zeitung.de in ganzer Länge sehen.

Spiele müssen Dienstag oder Mittwoch nachgeholt werden Die ausgefallenen Begegnungen vom Sonntag müssen natürlich nachgeholt werden – und zwar zeitnah bereits am kommenden Dienstag oder Mittwoch, wie Verbandspokal-Spielleiter Klaus Karl auf Anfrage bestätigt. Denn schon am kommenden Wochenende steht die zweite Runde im Verbandspokal auf dem Spielplan. Mit den Verantwortlichen in den betroffenen Vereinen werde noch am Sonntag gesprochen, sodass entsprechend unter der Woche geplant werden kann, erklärt der Weingartener. Und: „Ohne Flutlicht ist Anstoß um 18.30 Uhr, mit Flutlicht kann es auch 19.30 Uhr werden.“ Gestern, 17:30 Uhr TSG 1862 Planig TSG Planig TuS Pfaffen-Schwabenheim Pfaffen Sch. 4 3 Abpfiff TSG Planig – TuS Pfaffen-Schwabenheim 4:3 (2:3) – „Wenn du nach einem 0:3-Rückstand noch zurückkommst und das Spiel gewinnst, ist das natürlich super und zeigt die Mentalität der Jungs“, kommentierte Planigs Cheftrainer Christoph Schenk im Anschluss an den Last-Minute-Sieg vor gut 100 Zuschauern. „Aber die Art und Weise ist noch stark ausbaufähig – viel gepasst hat bei uns noch nicht. Wir haben gemerkt, dass wir noch mitten in der Vorbereitung stecken und sowohl mit als auch gegen den Ball noch viel Arbeit vor uns liegt. In den nächsten zwei Wochen werden wir gut arbeiten müssen. Aber die Derbys im Verbandspokal machen enorm Spaß, jetzt freuen wir uns auf die Partie beim VfL Rüdesheim.“ Torfolge: 0:1, 0:2 Abdullah Kurtoglu (18., 19.), 0:3 Domenic-Shawn Davis (22.), 1:3 Noel Schywalski (25.), 2:3 Dennis Mastel (45.+1), 3:3 Schywalski (52.), 4:3 Mastel (90.+7).

TSV Wackernheim – VfL Fontana Finthen abgebr. – Nach 72 Minuten war am Rabenkopf Schluss. Beim Stand von 0:0 brach Referee Jörg Happel das Pokalderby wegen eines Unwetters vorzeitig ab. Auf die Frage, ob der Abbruch absolut gerechtfertigt war oder gab es darüber zwei Meinungen gab, meinte Wackernheims Coach Leon Hill. „der Abbruch war absolut gerechtfertigt, da es mehrmals in unmittelbarer Nähe geblitzt hat.“

Mi., 23.07.2025, 19:30 Uhr SG Soonwald SG Soonwald SV Oberhausen SV Oberhausen 19:30 PUSH

SG Soonwald – SV Oberhausen abgebr. – „Das Spiel ist zur Halbzeit wegen eines schweren Gewitters beim Stand von 2:0 für die Gäste abgebrochen worden“, berichtete SG-Trainer Sven Scholl. „Der Abbruch war total gerechtfertigt, bei uns war es nach 18 Uhr immer noch am Gewittern. Uns kam der Abbruch entgegen, weil wir nicht unsere beste erste Halbzeit gespielt haben.“

Mi., 23.07.2025, 19:00 Uhr SG Guldenbachtal SG Guldenbachtal TUS Winzenheim Winzenheim 19:00 live PUSH

SG Guldenbachtal – TuS Winzenheim abgebr. – Auf dem Rasenplatz in Windesheim lagen die Gäste vor 120 Zuschauern mit 1:0 in Front, als Referee Dennis Monz die Partie abbrach. „Der Schiri hatte eine halbe Stunde gewartet, aber es hatte immer noch gedonnert und geblitzt“, schilderte Kay Hildebrandt, Sportlicher Leiter der SGG, das Szenario.

Mi., 23.07.2025, 19:00 Uhr TuS Waldböckelheim TuS Waldböckelheim TSV Bockenau TSV Bockenau 19:00 PUSH