Donnerwetter auf Fußballplätzen der Rhein-Nahe-Region

Weltuntergangsstimmung am Hessenhaus: Dennoch konnte die Partie zwischen der Hassia und dem VfR Grünstadt nach Pause beendet werden. – Foto: Mario Luge

RHEIN-NAHE. Besonders in der Rhein-Nahe-Region haben auch die Fußballer mit dem Unwetter am Samstagnachmittag zu kämpfen. Einige Spiele müssen komplett abgebrochen werden, anderenorts schicken die Unparteiischen nach Unterbrechung die Hauptakteure wieder auf den Platz. Aber wie lauten die aktuellen Vorgaben in diesen Fällen?

Es ist beste Fußballzeit: Samstagnachmittag. Gerade noch scheint über Amateurplätzen die Sonne, und nur wenige Minuten später trübt sich der Himmel ein. Plötzlich geht am Tag das Flutlicht an. Was folgt, sind Donner, Blitz und heftige Niederschläge. Zunächst als Regen, dann als Hagel.

Dunkle Wolken über dem Hessenhaus. Gleich wird die Landesliga-Partie unterbrochen. – Foto: Mario Luge

Am Binger Hessenhaus etwa flüchten die Zuschauer gerade rechtzeitig unters Tribünendach, Spieler, Trainer, Schiedsrichter und andere Verantwortliche retten sich innerhalb von Sekunden in die Katakomben. Das Trio der Unparteiischen ist sich zunächst unsicher, ob irgendwann weitergespielt werden kann. „Halbe Stunde warten wir, sehen dann weiter“, sagt Referee Jonas Fichtenkamm. Er und seine beiden Assistenten sind aus dem Kreis Südpfalz zum Spiel der Landesliga Ost nach Rheinhessen angereist. „Wir würden natürlich gerne bis zum Ende spielen“, sagt er. Noch einmal eine so lange Anfahrt aus dem unteren Zipfel des Verbandsgebiets – zumal dann unter der Woche - braucht keiner. So ähnlich sehen es die Gäste aus Grünstadt. In Bingen beruhigt sich nach etwa 20 Minuten die Lage über dem Rasen, nachdem zur Stadionpremiere 2025 gerade noch der Pavillon am Getränkestand unter den Hagelkörnern „die Grätsche“ gemacht hat. Die Schiedsrichter wollen bis zu 30 Minuten warten, bevor sie eine Partie abbrechen. Man geht diesbezüglich sehr vorsichtig bei entsprechenden äußeren Bedingungen um: In der jüngeren Vergangenheit war es schließlich auch im Gebiet des Südwestdeutschen Fußballverbandes während schweren Gewittern zu Unglücken mit Todesfolge auf dem Fußballplatz gekommen. So verstarb im September 2018 in Spiesheim (Kreis Alzey-Worms) ein Torwart nach einem Blitzeinschlag.

Auch der Bierstand musste dem Unwetter Tribut zollen. – Foto: Mario Luge