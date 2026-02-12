Donnerstag-Testspiele: Oberligist siegt 1:0, aber auch viele Tore

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Fortuna Babelsberg – SV Babelsberg 03 U19 0:6
Schiedsrichter: Fabio Stemmler
Tore: 0:1 Amadeus Ebel (10.), 0:2 Noah Salaske (29.), 0:3 Jakob Wiehe (35.), 0:4 (51.), 0:5 Amadeus Ebel (54.), 0:6 Joris Colman Bertz (84.)
---
---
1. FC Guben – SG Eintracht Peitz 9:2
SV Wacker 09 Ströbitz – VfB 1921 Krieschow 1:11
Schiedsrichter: Jakob Scheibner - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Paul Pahlow (9.), 0:2 Maximilian Tesche (12.), 0:3 Steve Zizka (14. Foulelfmeter), 1:3 Paul Mayr (63.), 1:4 Aaron Stephan (70.), 1:5 Miguel Pereira Rodrigues (72.), 1:6 Aaron Stephan (75.), 1:7 Miguel Pereira Rodrigues (76.), 1:8 Andy Hebler (81. Foulelfmeter), 1:9 Miguel Pereira Rodrigues (83.), 1:10 Andy Hebler (86.), 1:11 Aaron Stephan (88.)
BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Germania 90 Schöneiche 4:1
Tore: 1:0 Nils Wilko Stettin (1.), 2:0 Philipp Behrend (7.), 3:0 Nils Wilko Stettin (17.), 3:1 Leo Zellmer (19.), 4:1 Devis Meißner (48.)
FV Preussen Eberswalde II – FSV Schorfheide Joachimsthal 3:4
Schiedsrichter: Guido Dauhs
Tore: 0:1 Moritz Fedder (11.), 0:2 Nick Wilke (24.), 1:2 (57.), 2:2 (71.), 2:3 (77.), 2:4 Moritz Fedder (86.), 3:4 (89.)
BSG Stahl Brandenburg – SV Empor Schenkenberg 1928 5:2
SV Victoria Seelow – 1. FC Frankfurt 1:5
SV Eintracht Alt Ruppin – SV Union Neuruppin 1990 9:1
FSV Babelsberg 74 – FC Viktoria 1889 Berlin II abg.
---
FSV Optik Rathenow – Brandenburger SC Süd 05 1:0
Schiedsrichter: Tino Stein - Zuschauer: 35
Tor: 1:0 Ali Ihsan Keles (15.)
BSC Rathenow 1994 – TSV Chemie Premnitz 0:3
MSV 1919 Neuruppin – SV Falkensee-Finkenkrug 5:2
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – FSV Bernau 6:3
Breesener SV Guben Nord – FC Eisenhüttenstadt 0:6
Tore: 0:1 Erik Schack (6.), 0:2 Tom Rönsch (14.), 0:3 Danny Grünberg (27.), 0:4 Yves Wienke (62.), 0:5 Danny Grünberg (72.), 0:6 Yves Wienke (79.)
FC Borussia Brandenburg – SSV Havelwinkel Warnau 1:4
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – SG Phönix Wildau 95 2:1
Tore: 1:0 Maarten Rosenboldt (27.), 2:0 Florian Hammer (51.), 2:1 (74.)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SG Bornim 3:2
Tore: 1:0 (7.), 1:1 (9.), 1:2 (30.), 2:2 (34.), 3:2 David Nieland (58.)
Werderaner FC Viktoria 1920 – SG Grün-Weiß Golm 0:3
SG Einheit Zepernick 1925 – SpG Lunow/Oderberg 1:1
Grünauer BC 1917 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 abg.
SV Grün-Weiß Brieselang – SV Germania 90 Berge 6:0
Tore: 1:0 Yannick Hurtig (26.), 2:0 Jonas Buchholz (27.), 3:0 Yannick Hurtig (29.), 4:0 Till Roßius (36.), 5:0 Jonas Buchholz (46.), 6:0 Timm-Maximilian Hytrek (70.)
Berliner SC – S.D. Croatia Berlin 2:1
Tore: 1:0 Max-Fabian Wölker (48.), 1:1 Omar Ammar (65.), 2:1 Brandon Ludwig (81.)
FC Strausberg – SV Germania 90 Schöneiche 0:1
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________