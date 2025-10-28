Donnerstag, Flutlicht, Pokal - Veldhausen glaubt an die nächste Runde Verlinkte Inhalte BZP Weser-Ems Veldhausen Bad Laer

Wenn am Donnerstagabend der SV Bad Laer in Veldhausen aufläuft, dann riecht’s nicht nur nach Bratwurst und nassem Rasen, es riecht nach Pokal. Bezirkspokal, um genau zu sein. Und das ist in Veldhausen fast schon Champions-League-Niveau. Do., 30.10.2025, 20:00 Uhr SV Veldhausen 07 Veldhausen SV Bad Laer Bad Laer 20:00 PUSH

Die Jungs vom SVV haben sich in den letzten Wochen ordentlich durch die Runden gewühlt: Concordia Emsbüren mit 3:1 rausgekegelt, die Weiße Elf aus Nordhorn 2:0 auf Heimreise geschickt und Schüttorf in einem kleinen Torfestival mit 4:3 in die Schranken gewiesen. Jetzt also das Flutlicht-Highlight gegen Bad Laer, ein Spiel, das in Veldhausen vermutlich länger diskutiert wird als die Aufstellung der Nationalmannschaft. Die Vorbereitung? Intensiv. Die Stimmung? Knisternd. Die Frisuren? Naja, sagen wir: funktional.

Donnerstag, 20 Uhr, Lingener Straße 28, da wird das Flutlicht angeknipst, die Thermoskanne geöffnet und der Fußball wieder so gespielt, wie man ihn liebt: ehrlich, direkt und mit ein bisschen Schlamm an den Stutzen. Wer dabei sein will, sollte früh kommen, nicht nur wegen der guten Plätze an der Seitenlinie, sondern weil Pokalabende in Veldhausen bekanntlich keine halben Sachen sind.