Donnerstag, 18 Uhr LIVE: Auslosung Niedersachsenpokal-Viertelfinale

Das Achtelfinale im Niedersachsenpokal der Amateure hatte es in sich: Mit dem SV Atlas Delmenhorst und dem BSV Schwarz-Weiß Rehden sind gleich zwei frühere Titelträger gescheitert. Auch die Bezirkspokalsieger zeigten starke Auftritte, konnten den Favoriten jedoch nicht den Einzug ins Viertelfinale entreißen.

Am Donnerstag, den 28. August, werden nun die Paarungen für die Runde der letzten Acht ermittelt. Ab 18 Uhr lost NFV-Pokalspielleiter Jörg Zellmer im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen die Viertelfinalbegegnungen aus. Die Ziehung wird hier an dieser Stelle live übertragen.

Eine regionale Einteilung oder Setzliste gibt es nicht, alle verbliebenen Teams befinden sich in einem Lostopf. Somit können auch reine Oberliga-Duelle zustande kommen.