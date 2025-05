Donkor-Ersatz? RWO schnappt sich Nyuydine aus Lotte

Seine unangefochtene Stammposition hat Burinyuy Nyuydine in seinem ersten Regionalliga-Jahr bei den Sportfreunde Lotte zunächst verloren. Der 24-Jährige verpasste zwar nur ein einziges Spiel, kam dabei auch 20 Mal als Joker zum Einsatz. Nach drei Jahren in Lotte geht es für den Außenbahnspieler zum Ligakonkurrenten RW Oberhausen.

Mit Tempo und Kreativität auf den Außenbahnen und auch im Sturm ist Nyuydine besonders für die Offensivabteilung eingeplant. In seinen 33 Einsätzen Einsätzen in der vierthöchsten Spielklasse kam er dabei auf fünf Treffer und eine Vorlage. Doch besonders im direkten Duell mit RWO hinterließ er nach seiner Einwechslung zur zweiten Hälfte einen bleibenden Eindruck.

"Ich erinnere mich noch gut an die zweite Halbzeit gegen Lotte Anfang Februar. Wir haben richtig gute 45 Minuten gezeigt, doch dann erfolgte ein Bruch im Spiel an dem Buri einen großen Anteil hatte", sagte Dennis Lichtenwimmer-Conversano, sportlicher Leiter von RWO, über seinen Neuankömmling. Die Kleeblätter empfingen Lotte damals mit breiter Brust aus dem Sieg im Gipfelduell gegen den MSV Duisburg (2:0), doch mussten sich nach der zwischenzeitlichen Führung durch Kerem Yalcin schlussendlich mit einem Punkt begnügen. "Bereits im Hinspiel (Anm.: 4:1-Sieg für RWO, Nyuydine spielte von Anfang an) fiel er unserem Trainerteam positiv auf und nun freuen wir uns, dass er in der kommenden Saison die Außenbahn für RWO beackern wird.“

Der neue Mann spricht mit funkelnden Augen vom ersten Aufeinandertreffen im Stadion am Niederrhein: „Das Spiel war für mich ein ganz Besonderes. Ich war von der Stimmung und auch von der Spielweise der Mannschaft sehr beeindruckt und wusste, dass ich in der neuen Saison für RWO spielen möchte", betonte Nyuydine bei seiner Unterschrift. "Daher bin ich sehr froh, ein Teil des Vereins zu sein. Mein Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln und weiß, dass ich hier in Oberhausen sehr gute Voraussetzungen dafür habe. Ich freue mich sehr auf die Zeit bei den Kleeblättern."