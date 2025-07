Donik Berisha verstärkt Fortuna Bonn

In Endenich kam er aufgrund einer schwerwiegenden Verletzung nur auf sechs Meisterschaftsspiele. Davor spielte er in den höchsten Jugendspielklassen beim Bonner SC und bei den Sportfreunden Troisdorf.

Donik ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar, ist am liebsten aber in der Mittelfeldzentrale zu Hause. Der 19-Jährige verfügt über eine exzellente Ballbehandlung und bringt viel Tempo bei seinen Dribblings mit. Trotz seines jungen Alters besitzt er schon eine hervorragende Spielübersicht und weiß seine Mitspieler perfekt einzusetzen.

Für die kommende Saison hat sich Donik nach seiner Verletzung viel vorgenommen und freut sich nun absolut fit ein neues Kapitel im Wasserland aufzuschlagen. Nach seinen Gesprächen mit dem neuen Trainer Dario Paradiso war für ihn schnell klar, dass er ein Teil der jungen und hungrigen Fortuna-Truppe sein will, mit der er in der kommenden Saison für Furore in der Landesliga sorgen möchte. Er ist davon überzeugt, dass man mit der Mannschaft eine gute Saisonplatzierung in der oberen Tabellenhälfte erreichen kann und will alles dafür tun, den Verein weiter voranzubringen. Auch er selbst möchte sich persönlich und fußballerisch weiterentwickeln.