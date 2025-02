Dongus-Zwillinge beim VfB Stuttgart wieder vereint

Im Brustring (wieder) vereint: In der Kindheit haben Tamar und Fabienne Dongus das VfB-Trikot noch gemeinsam auf dem Spielplatz getragen, ab Sommer wird es für die Zwillingsschwestern zur Spieltagskleidung. Auch Tamar Dongus wechselt zum Club aus Cannstatt. Die gebürtige Böblingerin bringt umfassende Bundesliga- und internationale Erfahrung aus Italien und der Schweiz mit – VfB Fan ist sie seit Kindertagen.

Gemeinsam wechselte Tamar mit ihrer Zwillingsschwester Fabienne im Juli 2013 vom VfL Sindelfingen zur TSG Hoffenheim. Nach fünf gemeinsamen Jahren wählte Tamar den Schritt ins europäische Ausland. In Italien spielte die Innenverteidigerin drei Jahre bei Florentia San Gimignano (2018 bis 2021) sowie zwei weitere Jahre bei US Sassuolo (2021 bis 2023), bevor sie sich im Sommer 2023 dem Grasshopper Club Zürich anschloss. Tamar Dongus absolvierte insgesamt 115 Bundesligaspiele sowie 87 Partien in der Serie A und 30 in der Women’s Super League.