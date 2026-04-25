Donbeck fordert Killerinstinkt vor dem Spiel gegen Türkspor Augsburg

FC Schwaig gegen FC Deisenhofen – Foto: Christian Riedel

Für die Augsburger droht diese sechste Saison in der Bayernliga die vorerst letzte zu werden, angesichts des aktuell vorletzten Tabellenplatzes. Rechnerisch ist Relegationsrang 15 bei vier ausstehenden Spielen und fünf Punkten Rückstand auf Sturm Hauzenberg noch möglich. Aber Achtung vor dem scheinbar abgeschlagenen Gegner, der hat diese Saison schon ein paar favorisierten Gegnern das Leben schwer gemacht. Dem fast sicheren Regionalliga-Aufsteiger Landsberg wurden zwei Unentschieden abgerungen, ebenso eines in der Hinrunde dem FC Gundelfingen, gegen den Schwaig zweimal als Verlierer vom Platz ging.

Saisonendspurt in der Bayernliga, und für die Sportfreunde des FC Schwaig geht es ein letztes Mal auf Auswärtstour, ehe zum Abschluss zwei Heimspiele und dazwischen ein spielfreies Wochenende folgen. Türkspor Augsburg ist am heutigen Samstagnachmittag um 15 Uhr Gastgeber auf der Bezirkssportanlage Haunstetten.

Seit der 1:3-Heimniederlage vom 20. März gegen Gundelfingen haben die Schwaiger Sportfreunde eine Serie mit fünf Spielen ohne Niederlage hingelegt, mit drei Remis und zwei Siegen. Es läuft beim Liga-Neuling also recht gut. Doch das sieht Trainer Wiggerl Donbeck nicht ganz so: „Gut wäre es, wenn wir ein paar Punkte mehr geholt hätten, aber ganz okay war es zuletzt schon.“ Ihm gefällt einfach nicht, „dass wir immer noch zu viele Torchancen liegen lassen, wie etwa in der ersten Halbzeit im letzten Heimspiel gegen Deisenhofen, aber Grund zur Panik gibt es keinen.“ Gegen Deisenhofen war es ein torloses Remis der viel zitierten „sehr guten Sorte“.

Nach Johannes Empls roter Karte und einer halben Stunde mit einem Mann weniger durfte Schwaig dann mit dem einen Punkt gegen eines der sportlichen Schwergewichte der Bayernliga zufrieden sein. Empl ist für zwei Spiele gesperrt. Der gegen Deisenhofen verletzt ausgeschiedene Noah Brill muss ebenso pausieren wie dies schon länger bei Nerman Mackic der Fall ist. Leon Roth konnte dafür wieder voll trainieren und ist im Kader zurück. Donbeck warnt mit Nachdruck: „Wenn wir auch nur das eine oder andere Prozent an Einstellung und Konzentration vermissen lassen, bauen wir den Gegner auf und werden Probleme bekommen, die du im Spiel nicht mehr rauskriegst“.Tipp: 3:1 für Schwaig.